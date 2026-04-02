השר כ"ץ מאיים על מנהיג חיזבאללה: "תשלמו מחיר כבד על הירי בליל הסדר"

"יש לי מסר ברור לנעים קאסם מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה: אתה וחבריך תשלמו מחיר כבד מאוד על הירי המוגבר לעבר אזרחי ישראל בעודם יושבים לחגוג בליל הסדר את יציאת עם ישראל ממצרים מעבדות לחירות, ובמהלך חג הפסח. בדיוק כמעשה עמלק בעם ישראל בצאתו ממצרים.

דבריו של השר כ"ץ | צפו
צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון
דבריו של השר כ"ץ | צפו (צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון)

שר הביטחון ישראל כ"ץ, שיגר הערב (חמישי) מסר חריף למנהיג ופקודיו בארגון טרור, בשל הירי המוגבר בחג ראשון של פסח, שכלל לפחות 150 שיגורים.

השר פתח ואמר: "יש לי מסר ברור לנעים קאסם מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה: אתה וחבריך תשלמו מחיר כבד מאוד על הירי המוגבר לעבר אזרחי ישראל בעודם יושבים לחגוג בליל הסדר את יציאת עם ישראל ממצרים מעבדות לחירות, ובמהלך חג הפסח. בדיוק כמעשה עמלק בעם ישראל בצאתו ממצרים".

לדבריו: "אתה כבר לא תזכה לראות את זה כי תהיה עמוק בתחתית הגיהנום יחד עם נסראללה, חמינאי, סינוואר וכל מסוכלי ציר הרשע - אבל ארגון הטרור חיזבאללה בראשו אתה עומד כיום ותומכיו בלבנון ישלמו מחירים כבדים ביותר. הירי לא ירתיע אותנו - העורף הישראלי חזק וצה"ל חזק ונחוש ולא תהיה שום חזרה למציאות של ערב ה-7 באוקטובר".

השר הוסיף: "פטרוניך באיראן מרוסקים ולא יועילו לך מול עוצמת צה"ל וגבורת ומחויבות חיילינו להביא ביטחון לצפון. ננקה את החיזבאללה ותומכיו מדרום לבנון - עם שליטה ביטחונית של צה"ל בכל מרחב הליטני, ונעקור את שיני הנחש של החיזבאללה בלבנון כולה. אני מחזק מכאן את תושבי הצפון ואת כל אזרחי ישראל על עמידתם הנחושה ופונה אליהם להקפיד על הנחיות פיקוד העורף המצילות חיים, ומחבק את בנינו חיילי צה"ל הגיבורים והמסורים".

לסיום אמר: "יש לנו עם מדהים וצבא של אריות. נמשיך להכות במשטר הטרור באיראן ובחיזבאללה בלבנון - עד להשגת כל יעדינו".

מעשיך ירחיקוך מעשיך יקרבוך. אשר ברא אלקים ! - לעשות !!! לא מובן איך עד עתה לא נוקה הירי מלבנון . יה"ר שתצליחו ותבשרו לנו ללא דיבורים מקדימים והדבר יראה ויורגש בשטח . שימרו על חיילינו מכל משמר , הבורא יהיה עמם.
