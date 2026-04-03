17:00 - גורמים אמריקנים אישרו ל"ניו יורק טיימס" כי מטוס קרב אמריקני הופל בשטח איראן, וכי מתנהל כעת מבצע חילוץ לאיתור ניצולים.

לפי הדיווחים, גורל אנשי הצוות עדיין אינו ידוע. באתר "אקסיוס" דווח כי מדובר בשני אנשי צוות, ושכוחות פועלים לאתרם. מוקדם יותר טענה איראן כי הפילה מטוס קרב אמריקני מדגם F-35. 16:26 - באיראן מדווחים על תקיפות בעיר הבירה טהרן. מתקפת טילים איראנית בלב הלילה • אישה בת 80 במצב קריטי כיכר השבת | 04:06 כמה מחבלי חיזבאללה חוסלו מתחילת המלחמה? המספר העצום נחשף משה בשן | 05.04.26 16:22 - אזעקות בצפת והסביבה. 16:20 - הטיל ששוגר מאיראן למרכז יורט. ממד״א נמסר כי מהירי למרכז לא התקבלו קריאות על נפגעים. בבקעת הירדן התקבל דיווח על פגיעה בשטח פתוח, לא ידוע על נפגעים. 16:11 - אזעקות במרכז ובשומרון בעקבות ירי מאיראן. 16:08 - בעקבות זיהוי שיגורים, בדקות הקרובות צפויות להתקבל התרעות באזורים שרון, שומרון, דן, ירקון, השפלה, בקעה. 16:00 - לוחמי היחידה הרב-ממדית בפיקוד אוגדה 36 פועלים בשבועות האחרונים, במסגרת הפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון. מתחילת הלחימה, כוחות היחידה חיסלו יותר מ-40 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה וביצעו כ-75 תקיפות לעבר תשתיות טרור של הארגון. אתמול (ה׳), כוחות היחידה זיהו משגר טעון ומוכן לשיגור לעבר שטח מדינת ישראל והשמידו אותו. בסמוך למשגר פעלו שלושה מחבלים שחוסלו בתקיפה. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה, שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.

15:50 - אזעקות בקו העימות בעקבות ירי מלבנון.

15:33 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: "עם עוד קצת זמן, נוכל בקלות לפתוח את מצר הורמוז, להשתלט על הנפט, ולעשות הון עתק. זה יהיה “באר נפט מתפרצת” עבור העולם".

15:00 - כוחות צה"ל בפיקוד הצפון ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת להרחבת מרחב האבטחה בדרום לבנון.

צוותי מסוקי חיל האוויר ולוחמי יחידה 669, נמצאים בכוננות תמידית ומוזנקים בזמן אמת במטרה לחלץ את הפצועים במהירות ובבטחה, ולהביאם לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים בזמן הקצר ביותר.

בנוסף, לוחמי יחידה 669 חבורים לכוחות בשטח בכדי לתת טיפול ראשוני ולייעל את שרשרת הפינוי בחבירה למסוקים, במקביל לצוותי חיל הרפואה שמעניקים טיפול מציל חיים בשטח.

מאמץ פינוי הפצועים מהווה משימה ערכית מהמעלה הראשונה, ומתחילת המערכה מול ארגון הטרור חיזבאללה בוצעו עשרות פינויים, בהם גם פינויים מורכבים באמצעות מסוקים שנחתו בתוך שטח לבנון.

14:47 - ראש הממשלה בנימין נתניהו בהערכת מצב בקריה בתל אביב: ״בתיאום מלא עם הנשיא טראמפ וצבא ארה״ב אנחנו נמשיך לכתוש את משטר הטרור באיראן״

14:27 - הירי ממשיך: אזעקות נוספות בצפון.

13:56 - שוב: ירי של חיזבאללה לעבר קו העימות.

13:20 - אזעקות בקו העימות בשל ירי של חיזבאללה.

12:50 - הגנרל עלי ג'האנשאהי, מפקד כוחות הקרקע של צבא איראן: "כוחות הקומנדו שלנו מוכנים היום, אחרי שנים של אימונים קפדניים. אדמת איראן היא בית קברות עבור פולשים. אם אתם מפקפקים, תנסו".

12:00 - מחבלי יחידת ׳כוח רדואן׳ בחקירה ביחידה 504: ״חיזבאללה הצטרף למלחמה כדי לנקום את נקמתו של עלי ח'אמנהאי, חיזבאללה שולח אותנו למות״.

11:46 - שוב אזעקות בקריית שמונה והאזור כתוצאה מירי של חיזבאללה.

11:28 - הודעת עיריית חיפה: לפני שעה קלה שוגר לעבר חיפה טיל מצרר, כשחלק מהחימושים נפלו בעיר. צוותים של עיריית חיפה נמצאים במוקדים השונים. אין דיווחים על נפגעים.

זיכרו: חימושים של טילי מצרר מסוכנים ביותר. אנא התרחקו מזירות נפילה, ואם נקלעתן אליהן - לא להתקרב לנפלים ולא לגעת בהם. התקשרו לדווח למשטרה או למוקד העירוני.

11:24 - נפתלי רוטנברג ראש סניף 'כרמל-קריות' באיחוד הצלה מעדכן מאחת הזירות בקריות.

11:18 - צוותי הרפואה של איחוד הצלה מעדכנים כי למרבה הנס לא אותרו נפגעי גוף בכלל הזירות שאותרו בהן נפילות ורסיסים בצפון הארץ. נגרם נזק לכלי רכב ולמבנים. ישנם מספר נפגעי חרדה.

11:09 - בעקבות דיווחים שהתקבלו במוקד 100 של משטרת ישראל, שוטרי מחוז חוף, לוחמי מג"ב וחבלני המחוז סורקים מספר זירות לאיתור נפילות או שברי יירוט בגזרת המרחבים אשר וכרמל. דווח על נזק ולא דווח על נפגעים בשלב זה.

אנו פונים לציבור להיות קשובים ולהישמע להנחיות, לא להגיע לאתרי נפילות טילים וזירות הרס, להימנע ממגע ברסיסים או חלקי יירוט, ולאפשר לכוחות המשטרה וההצלה לפעול להצלת חיים.

בכל אירוע חריג יש לדווח למוקד החירום של המשטרה 100. למידע נוסף ניתן לפנות למוקד המידע של המשטרה בטלפון 110.

11:04 - פיקוד העורף מודיע על סיום האירוע בצפון; ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

11:00 - צפו בתיעוד: לוחמי גבעתי חיסלו מחבלי חיזבאללה חמושים שהתקרבו לכוחות בדרום לבנון

לוחמי חטיבת גבעתי, בפיקוד אוגדה 91 זיהו שלשום (ד') מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה. בסגירת מעגל מהירה, הכוחות הכווינו את כוחות חיל האוויר שחיסלו את המחבלים.

בפעילות נוספת במרחב, כוחות החטיבה איתרו אמצעי לחימה רבים, בהם נשקים ארוכים, טילי RPG, מחסניות וציוד לחימה שנועדו לשימוש נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט.

10:53 - הירי מאיראן: אזעקות בחיפה והקריות, בגליל ובכרמל.

10:48 - זוהה שיגור מאיראן לעבר צפון הארץ.

10:03 - שוב אזעקות בגבול הצפון.

10:00 - כ-1,000 מחבלים שחוסלו ויותר מ-3,500 מטרות שהותקפו בלבנון: נתוני פעילות כוחות צה"ל בלבנון במהלך החודש האחרון

צה"ל פועל בעוצמה בדרום לבנון בפעילות קרקעית ממוקדת במספר יעדים במרחב ובתקיפות מהאוויר, מהים ומהיבשה על כלל מרכזי הכובד של ארגון הטרור חיזבאללה.

אוגדות 91, 146, 36 ו-162 מובילות מאמץ התקפי קרקעי ממוקד במרחב דרום לבנון, הכולל פשיטות ממוקדות, השמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלים, תוך העמקת הפגיעה ביכולות הארגון ודחיקתו מהמרחב.

עד כה, חוסלו כ-1,000 מחבלים, מתוכם מפקדים בכירים רבים ומאות מחבלי רדואן.

צה״ל תקף יותר מ-3,500 מטרות טרור ברחבי לבנון, התקיפות מתמקדות בתשתיות טרור, מחסני אמצעי לחימה, עמדות שיגור ומפקדות פיקוד ושליטה.

בנוסף, הותקפו נכסים מרכזיים ומחסני כספים של אגודת ״אלקרץ׳ אלחסן״, אגודה פיננסית שפועלת כמנגנון מקביל למערכת הבנקאית בלבנון ומנצלת את כספם של האזרחים, ומקבלת כסף מאיראן למימון ארגון הטרור חיזבאללה. לצד תקיפה של חמישה גשרים מרכזיים ששימשו להעברת אמצעי לחימה וכוחות אויב מצפון לדרום המדינה. תקיפות אלו מביאות לפגיעה משמעותית בכלכלה של הארגון.

09:40 - תיעוד חיסול מחבלי חיזבאללה

09:36 - מטח של חיזבאללה: שוב אזעקות בגבול הצפון.

09:32 - הירי מלבנון נמשך: אזעקות נוספות על ירי טילים בגבול הצפון.

09:25 - פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד מקדאד נאטור (47) מקלנסווה, בגין עבירות של מגע עם סוכן חוץ, ריגול והשמדת ראיות.

לפי האישום, נאטור העביר מידע שוטף על מצב ביטחוני, נזקי ירי טילים ותשתיות אזרחיות לגורם עוין שכינה עצמו "אבו עלי", וזאת גם במהלך מבצע "שאגת הארי". עוד נטען כי פעל להסתרת פעילותו ומחק ראיות.

הפרקליטות מבקשת לעצור את הנאשם עד תום ההליכים, בשל מסוכנותו לביטחון המדינה.

09:20 - משרד הבריאות עדכן הבוקר (שישי) כי מאז תחילת מבצע "שאגת הארי", פונו לבתי החולים 6,594 נפגעים.

על פי הנתונים המעודכנים לשעה 07:00, מאושפזים כעת 125 נפגעים, בהם 2 במצב אנוש, 14 במצב קשה, 24 במצב בינוני, 79 במצב קל, נפגע אחד במצב חרדה ו-5 נוספים בהערכה רפואית.

עוד נמסר כי במהלך 24 השעות האחרונות פונו לבתי החולים 148 נפגעים נוספים, מתוכם 4 במצב בינוני, 108 במצב קל, 31 במצב חרדה ו-5 בהערכה רפואית.

09:11 - חיזבאללה ממשיך בירי לעבר ישראל: אזעקות בקריית שמונה והסביבה.

09:05 - בהתקפה ממוקדת בדרום לבנון: חוסלו כ-15 מחבלים מהאוויר בהכוונת אוגדה 146

בהתקפה ממוקדת של אוגדה 146, כוחות חטיבת האש 213 וחטיבה 226 זיהו כ-15 מחבלים במרחב פעילותם בדרום לבנון. לאחר הזיהוי המהיר חיל האוויר חיסל את המחבלים בהכוונת האוגדה.

כוחות חטיבת האש 213 זיהו חוליית מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון שתכננו לשגר נ״ט לעבר שטח מדינת ישראל ישראל. בסגירת מעגל מהירה, מטוסי קרב של חיל האוויר חיסלו את המחבלים.

הכוחות איתרו אמצעי לחימה בהם נשקים, וסטים ורימונים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.

09:00: אזעקות הופעלו בקריית שמונה והסביבה בשל שיגורים מלבנון.

08:20: אזעקות הופעלו בקריית שמונה והסביבה בשל שיגורים מלבנון.

08:10: דיווחים באיראן: מטוס F-35 של צבא ארה"ב הופל במרכז המדינה.

08:00: אזעקות הופעלו במטולה בשל שיגור מלבנון.

07:45: גורמי מודיעין בארצות הברית מעריכים כי איראן עדיין מחזיקה ביכולות שיגור וכי לפחות מחצית ממשגרי הטילים האיראניים לא נפגעו.

07:30: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באיום נוסף לעבר איראן: "הצבא שלנו אפילו לא התחיל להרוס את מה שנשאר באיראן. המשטר יודע מה הוא צריך לעשות".

07:00: בעיצומה של המלחמה עם איראן: ראש המטה של צבא היבשה האמריקני, רנדי ג'ורג', התפטר מתפקידו לדרישת שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת'.