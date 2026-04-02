כיכר השבת
דם ואש ותימרות עשן

שעתיים לפני החג: המטס המורחב של חיל האוויר שנועד לצמצם את הירי בליל הסדר

במתקפת מנע נרחבת, המריאו מטוסי חיל האוויר שעות אחדות לפני התקדש החג, במטרה לשבש ולמנוע ירי נרחב מאיראן בזמן שעם ישראל מתכנס סביב שולחן הסדר | במהלך המטס הוטלו יותר מ-140 חימושים על פני כ-50 מטרות שונות (שאגת הארי)

2תגובות
מטוס קרב בשמי ישראל במהלך המלחמה (צילום: Nati Shohat/Flash90)

שעות ספורות לפני שעם ישראל התיישב לחגוג את ליל הסדר, המריאו לאיראן מטוסים של חיל האוויר במטרה להשמיד תשתיות ומשגרים. המטוסים המריאו בשעה 16:00 והשלימו שורה של תקיפות של יעדים אסטרטגיים שמטרתם לבצע שיבוש מקדים של יכולות הירי האיראניות לעבר שטח ישראל.

על פי הדיווח ב-N12, במהלך המטס הוטלו יותר מ-140 חימושים על פני כ-50 מטרות שונות. המבצע נועד לפגוע ביכולות ההוצאה לפועל של מתקפה איראנית - כמו גם שורה פעולות שביצע צה"ל ביממה האחרונה נגד מוקדי הכוח של משטר הטרור.

כפי שדיווחנו, מטח טילים נורה מאיראן רגע לפני ליל הסדר. רצף אזעקות ארוך נשמע באזור המרכז, השפלה, השרון, השומרון ולכיש. במקביל, ירי בלתי פוסק מלבנון לעבר יישובים רבים בצפון הארץ. צוותים יצאו לסרוק באזורים שבהם זוהו נפילות רסיסים בערים תל אביב, רמת גן, בני ברק וסביון.

באחת הזירות פרצה שרפה, צוותי כבאות והצלה הוזעקו למקום. חלק מהטילים יורטו בהצלחה על ידי מערכת ההגנה האווירית, זוהו נפילות גם בשטחים פתוחים על פי מדיניות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

חיים
1
כל הכבוד להם!! השם ישלם שכרם מעריכים אותם ומצדיעים להם! הם ויתרו על ליל הסדר שלהם כדי שאנחנו נוכל לקיים אותו. לתשומת לב כל מדברי הסקה החיילים היקרים .
נון

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר