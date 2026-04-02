שעות ספורות לפני שעם ישראל התיישב לחגוג את ליל הסדר, המריאו לאיראן מטוסים של חיל האוויר במטרה להשמיד תשתיות ומשגרים. המטוסים המריאו בשעה 16:00 והשלימו שורה של תקיפות של יעדים אסטרטגיים שמטרתם לבצע שיבוש מקדים של יכולות הירי האיראניות לעבר שטח ישראל.

על פי הדיווח ב-N12, במהלך המטס הוטלו יותר מ-140 חימושים על פני כ-50 מטרות שונות. המבצע נועד לפגוע ביכולות ההוצאה לפועל של מתקפה איראנית - כמו גם שורה פעולות שביצע צה"ל ביממה האחרונה נגד מוקדי הכוח של משטר הטרור.

כפי שדיווחנו, מטח טילים נורה מאיראן רגע לפני ליל הסדר. רצף אזעקות ארוך נשמע באזור המרכז, השפלה, השרון, השומרון ולכיש. במקביל, ירי בלתי פוסק מלבנון לעבר יישובים רבים בצפון הארץ. צוותים יצאו לסרוק באזורים שבהם זוהו נפילות רסיסים בערים תל אביב, רמת גן, בני ברק וסביון.

באחת הזירות פרצה שרפה, צוותי כבאות והצלה הוזעקו למקום. חלק מהטילים יורטו בהצלחה על ידי מערכת ההגנה האווירית, זוהו נפילות גם בשטחים פתוחים על פי מדיניות.