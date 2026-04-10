דובר צה"ל פרסם היום נתונים מקיפים על היקף הפעילות במסגרת מבצע "שאגת הארי" בדרום לבנון. מאז תחילת המבצע חיסלו כוחות צה"ל הפועלים מהאוויר, מהים ומהקרקע יותר מ-1,400 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה, השמידו כ-4,300 תשתיות טרור ואיתרו מאות אמצעי לחימה מסוגים שונים.

במסגרת המבצע פועלות חמש אוגדות במקביל ברחבי דרום לבנון, כאשר הכוחות ממשיכים לפשוט על יעדי חיזבאללה, לאתר אמצעי לחימה ולחסל מחבלים בהתקלויות פנים אל פנים. על פי הנתונים שמסר דובר צה"ל, הפעילות מתחלקת בין שתי קבוצות אוגדות עיקריות.

כוחות אוגדה 162 ואוגדה 36 השמידו עד כה יותר מ-2,700 תשתיות טרור ואיתרו למעלה מ-250 אמצעי לחימה. בין הנשקים שנתפסו: רקטות ארוכות טווח, טילי נגד-טנקים, משגרי RPG, נשקים קלים ומטעני חבלה.