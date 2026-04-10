כיכר השבת
הנתונים נחשפים

מתחילת שאגת הארי: 1,400 מחבלי חיזבאללה חוסלו, 4,300 תשתיות טרור הושמדו

חמש אוגדות פועלות במקביל בדרום לבנון | השמידו 4,300 תשתיות טרור ואיתרו מאות אמצעי לחימה; חיל האוויר תקף למעלה מ-120 מטרות ביממה האחרונה (ביטחוני)

3תגובות
(צילום: דובר צה"ל)

דובר פרסם היום נתונים מקיפים על היקף הפעילות במסגרת מבצע "שאגת הארי" בדרום לבנון. מאז תחילת המבצע חיסלו כוחות צה"ל הפועלים מהאוויר, מהים ומהקרקע יותר מ-1,400 מחבלים מארגון הטרור , השמידו כ-4,300 תשתיות טרור ואיתרו מאות אמצעי לחימה מסוגים שונים.

במסגרת המבצע פועלות חמש אוגדות במקביל ברחבי דרום לבנון, כאשר הכוחות ממשיכים לפשוט על יעדי חיזבאללה, לאתר אמצעי לחימה ולחסל מחבלים בהתקלויות פנים אל פנים. על פי הנתונים שמסר דובר צה"ל, הפעילות מתחלקת בין שתי קבוצות אוגדות עיקריות.

כוחות אוגדה 162 ואוגדה 36 השמידו עד כה יותר מ-2,700 תשתיות טרור ואיתרו למעלה מ-250 אמצעי לחימה. בין הנשקים שנתפסו: רקטות ארוכות טווח, טילי נגד-טנקים, משגרי RPG, נשקים קלים ומטעני חבלה.

| צילום: צילום: דובר צה"ל
(צילום: דובר צה"ל)

במקביל, כוחות אוגדה 91, אוגדה 98 ואוגדה 146 השמידו יותר מ-1,500 תשתיות טרור נוספות ואיתרו למעלה מ-1,000 אמצעי לחימה, ובהם נשקים, משגרי RPG, מטענים וציוד לחימה מגוון.

חיל האוויר ממשיך לספק סיוע צמוד לכוחות הקרקעיים ולתקוף מטרות ברחבי דרום לבנון בהכוונת הכוחות הפועלים בשטח. ביממה האחרונה בלבד תקף חיל האוויר יותר מ-120 תשתיות טרור במטרה להסיר איומים מיידיים על כוחות צה"ל.

בסיום הודעתו הדגיש דובר צה"ל כי צה"ל ממשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה.

| צילום: צילום: דובר צה"ל
(צילום: דובר צה"ל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע כולנו מתחזקים בתפילה ובאמירת תהילים למען חיילי צה״ל ושמירת עם ישראל מול חיזבאללה נקראים פרקי התהילים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, ק״ל, קמ״ב. יהי רצון שה׳ ייתן לחיילי ישראל כוח להגן על ארצנו ושכל משימתם תצליח וישובו לשלום לביתם במהרה
דוד
2
כן יאבדו כל אויביך ה' להכות ביד חזקה ובזרוע נטויה להשמיד כל מנהיג טרור ולמחוק את אלפי התשתיות שהם בנו נגדנו להפוך את בסיסי האויב לאפר ואבק ולא לאפשר לחיזבאללה להרים ראש לעולם ה' שומר עמנו ישראל
שמואל
1
הנתונים מוכיחים שרק הרתעה ועוצמה צבאית יכניעו את האויב יש לרסן את המרצחים ביד בלתי ניתנת לעצירה להמשיך בחיסול המנהיגים שמסכנים חיי אדם ולהשמיד את כל מערכי הפיקוד בלבנון עד האחרון שבהם האיום מצפון חייב להיות מוסר לצמיתות ובאופן יסודי
זמרי

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר