דובר צה"ל מסר לפני זמן קצר (רביעי) כי ארגון הטרור חיזבאללה שיגר לפני זמן קצר כלי טיס עוין לעבר כוחות צה"ל הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי, במרחב דרום לבנון.

על פי ההודעה, הכלי יורט על ידי חיל האוויר ולא חצה לשטח הארץ. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות.

בצה"ל הדגישו כי מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. "צה"ל ימשיך לפעול לטיהור המרחב שבשליטתו ולהסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחותיו", נכתב בהודעת דובר צה"ל.

שורת הפרות מצד חיזבאללה

האירוע מצטרף לשורה ארוכה של הפרות של הסכם הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה. כזכור, רק לפני ימים ספורים שיגר הארגון רקטות לעבר חיילים בתוך שטח לבנון, במקביל לשיגור כטב"ם נוסף שיורט.

כוחות צה"ל ממשיכים לפעול במרחב דרום לבנון במסגרת הסכם הפסקת האש, תוך טיהור תשתיות טרור של חיזבאללה והסרת איומים על יישובי הצפון. בימים האחרונים דיווח צה"ל על סדרת תקיפות מוצלחת ברחבי לבנון, בהן חוסל מחבל איראני שתכנן מתקפות נגד ישראל.