דובר צה"ל מסר לפני זמן קצר (רביעי) כי ארגון הטרור חיזבאללה שיגר לפני זמן קצר כלי טיס עוין לעבר כוחות צה"ל הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי, במרחב דרום לבנון.
על פי ההודעה, הכלי יורט על ידי חיל האוויר ולא חצה לשטח הארץ. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות.
בצה"ל הדגישו כי מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. "צה"ל ימשיך לפעול לטיהור המרחב שבשליטתו ולהסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחותיו", נכתב בהודעת דובר צה"ל.
שורת הפרות מצד חיזבאללה
האירוע מצטרף לשורה ארוכה של הפרות של הסכם הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה. כזכור, רק לפני ימים ספורים שיגר הארגון רקטות לעבר חיילים בתוך שטח לבנון, במקביל לשיגור כטב"ם נוסף שיורט.
כוחות צה"ל ממשיכים לפעול במרחב דרום לבנון במסגרת הסכם הפסקת האש, תוך טיהור תשתיות טרור של חיזבאללה והסרת איומים על יישובי הצפון. בימים האחרונים דיווח צה"ל על סדרת תקיפות מוצלחת ברחבי לבנון, בהן חוסל מחבל איראני שתכנן מתקפות נגד ישראל.
פעילות צה"ל בדרום לבנון
כוחות צה"ל הפרוסים דרומית לקו ההגנה הקדמי ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית. הכוחות מאתרים ומשמידים מחסני נשק, מפקדות ותשתיות טרור של ארגון חיזבאללה, במטרה למנוע איום ישיר על יישובי הצפון.
בשבועות האחרונים דיווח צה"ל על חיסול מחבלים שניסו לפגוע בכוחות, השמדת מאות מוקדי נשק ופירוק תשתיות טרור נרחבות. הפעילות מתבצעת תוך שמירה על הסכם הפסקת האש מצד ישראל, למרות ההפרות החוזרות ונשנות מצד חיזבאללה.
יצוין כי שר החוץ גדעון סער פנה לאחרונה בקריאה חריגה לממשלת לבנון, וקרא לשיתוף פעולה נגד ארגון הטרור חיזבאללה. "חיזבאללה הוא אויב משותף לישראל וללבנון", אמר סער בטקס יום העצמאות.
0 תגובות