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המלחמה בחיזבאללה

צה"ל חיסל את מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה והשמיד משגר בדרום לבנון

בתקיפה ממוקדת שנערכה בשבוע שעבר חוסל עבד חרב, בכיר ותיק בארגון הטרור שהיה אחראי להרכבת והפעלת מטענים נגד כוחות צה"ל. במקביל, חיל האוויר השמיד משגר שממנו נורו רקטות לעבר הלוחמים הפועלים בשטח לבנון (חדשות)

(צילום: דובר צה"ל)

במסגרת הפעילות המבצעית המתמשכת נגד ארגון הטרור חיזבאללה, הודיע כי תקף וחיסל בשבוע שעבר את המחבל עבד חרב, אשר שימש כמפקד יחידת ההנדסה של הארגון.

חרב היה דמות ותיקה ובכירה בשורות . במסגרת תפקידו כמפקד היחידה, הוא היה אמון על תחום הרכבת המטענים והפעלתם, כאשר מטענים אלו יועדו במיוחד לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים כיום בדרום לבנון.

מערכת הביטחון מייחסת לעבד חרב אחריות אישית למספר רב של מתווי טרור ופעולות שונות שכוונו נגד כוחות צה"ל לאורך השנים. פעילותו העוינת של חרב אינה מסתכמת רק בתקופה האחרונה, אלא נמשכת כבר שנים ארוכות, החל מתקופת מלחמת לבנון השנייה ועד לימים אלו.

חיסולו של חרב מהווה פגיעה משמעותית ביכולות המבצעיות וההנדסיות של ארגון הטרור בניסיונותיו לפגוע בכוחות צה"ל המתמרנים.

לצד הסיכול הממוקד, הפעילות המבצעית נמשכת גם נגד תשתיות הארגון ואמצעי הלחימה שברשותו. אמש (חמישי), כלי טיס של חיל האוויר תקף והשמיד משגר של חיזבאללה. משגר זה שימש את מחבלי הארגון כדי לבצע ירי רקטות ישיר לעבר כוחות צה"ל הנמצאים בפעילות בדרום לבנון.

בצה"ל מדגישים כי הפעילות ההתקפית, הן מהאוויר והן ביבשה, תימשך במטרה להגן על הלוחמים בשטח, וכי הצבא "ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל וכוחות צה"ל".

| צילום: צילום: דובר צה"ל
צה"לחיזבאללה

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