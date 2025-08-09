חוסל בדרום לבנון מחבל בכיר בארגון הטרור חיזבאללה שעסק בריגול ואסף מודיעין נגד כוחות צה"ל במטרה לפגוע בישראלים

מדובר צה"ל נמסר הערב (מוצ"ש) צה״ל תקף וחיסל מוקדם יותר היום, מחבל מארגון הטרור חיזבאללה אשר עסק באיסוף מודיעין על כוחות צה״ל במרחב עיינתא שבדרום לבנון.

פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון.

צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל.