חוסל בדרום לבנון מחבל בכיר בארגון הטרור חיזבאללה שעסק בריגול ואסף מודיעין נגד כוחות צה"ל במטרה לפגוע בישראלים
זירת החיסול בדרום לבנון (צילום: מהרשתות)
מדובר צה"ל נמסר הערב (מוצ"ש) צה״ל תקף וחיסל מוקדם יותר היום, מחבל מארגון הטרור חיזבאללה אשר עסק באיסוף מודיעין על כוחות צה״ל במרחב עיינתא שבדרום לבנון.
פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון.
צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל.
זירת הפיצוץ (צילום: מהרשתות החברתיות)
בנוסף, שישה אנשי צבא לבנון נהרגו מפיצוץ שרידי חומרי נפץ "מהמלחמה עם ישראל" בצור שבדרום המדינה. כך מסרו גורמים ביטחוניים לסוכנות הידיעות "רויטרס".
