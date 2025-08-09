כיכר השבת
מכה לטרור

לבנון: חוסל מרגל חיזבאללה שעסק באיסוף מודיעין על צה"ל בדרום המדינה

מרגל בכיר בארגון הטרור חיזבאללה חוסל בסיכול ממוקד בידי כוחות צה"ל בדרום לבנון | בצה"ל ציינו כי פעולותיו של המחבל מהוות הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון (צבא) 

חוסל בדרום לבנון מחבל בכיר בארגון הטרור חיזבאללה שעסק בריגול ואסף מודיעין נגד כוחות במטרה לפגוע בישראלים

זירת החיסול בלבנון (צילום: מהרשתות החברתיות)
זירת החיסול בדרום לבנון (צילום: מהרשתות)

מדובר צה"ל נמסר הערב (מוצ"ש) צה״ל תקף וחיסל מוקדם יותר היום, מחבל מארגון הטרור אשר עסק באיסוף מודיעין על כוחות צה״ל במרחב עיינתא שבדרום לבנון.

פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון.

צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל.

זירת הפיצוץ (צילום: מהרשתות החברתיות)

בנוסף, שישה אנשי צבא לבנון נהרגו מפיצוץ שרידי חומרי נפץ "מהמלחמה עם ישראל" בצור שבדרום המדינה. כך מסרו גורמים ביטחוניים לסוכנות הידיעות "רויטרס". 

