הפעילות החשאית בהר דב: כך נוטרלו עמדות חיזבאללה

כוחות גדוד מילואים וכוחות ההנדסה של חטיבת "ההרים" (810), בפיקוד אוגדה 210, השמידו מוקדם יותר השבוע עמדות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הר דב שבגבול הצפון. הפעולה, שהתקיימה במבצע מתואם ומבוקר, נועדה למנוע כל ניסיון התבססות עתידי של הארגון באזור.

לפי גורמים צבאיים, השמדת התשתיות כללה ניטרול של עמדות תצפית ופריסות של חיזבאללה, שהיו עלולות לשמש לירי רקטות או לפעולות חבלה במרחב הגבול. המבצע בוצע תוך תיאום מלא עם כוחות ההנדסה, שהבטיחו פגיעה מדויקת במתקנים ובמקביל שמירה על בטיחות הכוחות בשטח.

אוגדה 210 מסרה כי הפעולה משקפת את ההיערכות המתמדת של צה"ל לשמור על עליונות במרחב הגבול הצפוני, למנוע כל נסיון חדירה של הארגון ולהבטיח יציבות בגזרת הצפון. מדובר בהמשך סדרת פעולות יזומות שנועדו לחזק את יכולות ההרתעה ולצמצם את הסיכונים לאוכלוסייה הישראלית הסמוכה לגבול.

לפי דובר צה"ל, "השמדת התשתיות בהר דב מהווה צעד חיוני במניעת התבססות חיזבאללה במרחב הגבול. הפעילות בוצעה במקצועיות מלאה, תוך שמירה על ביטחון הכוחות, ואין נפגעים בקרבנו".