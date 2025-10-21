כיכר השבת
מתיחות בגבול הצפון

הפעילות החשאית בהר דב: כך נוטרלו עמדות חיזבאללה

כוחות חטיבת "ההרים" ביצעו מבצע השמדה מתואם בעמדות חיזבאללה בהר דב | המטרה: מניעת התבססות עתידית של הארגון במרחב הגבול. המבצע התרחש מוקדם יותר השבוע, ללא נפגעים בקרב הכוחות (צבא וביטחון)

תיעוד מלבנון (צילום: דובר צה"ל)

כוחות גדוד מילואים וכוחות ההנדסה של חטיבת "ההרים" (810), בפיקוד אוגדה 210, השמידו מוקדם יותר השבוע עמדות של ארגון הטרור במרחב הר דב שבגבול הצפון. הפעולה, שהתקיימה במבצע מתואם ומבוקר, נועדה למנוע כל ניסיון התבססות עתידי של הארגון באזור.

לפי גורמים צבאיים, השמדת התשתיות כללה ניטרול של עמדות תצפית ופריסות של חיזבאללה, שהיו עלולות לשמש לירי רקטות או לפעולות חבלה במרחב הגבול. המבצע בוצע תוך תיאום מלא עם כוחות ההנדסה, שהבטיחו פגיעה מדויקת במתקנים ובמקביל שמירה על בטיחות הכוחות בשטח.

אוגדה 210 מסרה כי הפעולה משקפת את ההיערכות המתמדת של לשמור על עליונות במרחב הגבול הצפוני, למנוע כל נסיון חדירה של הארגון ולהבטיח יציבות בגזרת הצפון. מדובר בהמשך סדרת פעולות יזומות שנועדו לחזק את יכולות ההרתעה ולצמצם את הסיכונים לאוכלוסייה הישראלית הסמוכה לגבול.

לפי דובר צה"ל, "השמדת התשתיות בהר דב מהווה צעד חיוני במניעת התבססות חיזבאללה במרחב הגבול. הפעילות בוצעה במקצועיות מלאה, תוך שמירה על ביטחון הכוחות, ואין נפגעים בקרבנו".

