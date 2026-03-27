כוחות צוות הקרב של חטיבה 401 החלו בימים האחרונים לפעול בדרום לבנון, ובמהלך אחת הפעילויות נרשמה היתקלות פנים אל פנים עם מחבל חיזבאללה שיצא מפיר תת קרקעי ופתח לעברם באש.

הכוחות הגיבו במהירות ובחתירה למגע, השיבו אש וחיסלו את המחבל. בצה"ל מדגישים כי באירוע לא היו נפגעים לכוחותינו.

לאחר החיסול, המשיכו כוחות החטיבה יחד עם לוחמי יחידת יהל"ם בסריקות במרחב, ואיתרו את הפיר שממנו יצא המחבל. בתוך המתחם נמצאו מפות ואמצעי לחימה מסוגים שונים, ובהם כלי נשק, טילי RPG וביגוד שיועד לשהייה ממושכת מתחת לפני הקרקע או במרחב לחימה סגור.

בצה"ל רואים באירוע הוכחה נוספת להמשך השימוש של חיזבאללה בתשתיות תת קרקעיות בדרום לבנון, גם תוך ניסיון להפתיע כוחות הפועלים בשטח. הפעילות של צק"ח 401 מצטרפת לשורת מבצעים שנועדו לחשוף תשתיות טרור, לסכל חוליות חמושות ולמנוע איום על יישובי הצפון.

במערכת הביטחון מבהירים כי הלחץ על חיזבאללה יימשך, וכי צה"ל יוסיף לפעול בעוצמה נגד הארגון, שלדבריו פועל בחסות ובתמיכת המשטר האיראני, כדי למנוע פגיעה באזרחי ישראל.