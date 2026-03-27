כיכר השבת
הלחימה נמשכת

פנים אל פנים בדרום לבנון: מחבל חיזבאללה יצא מפיר תת קרקעי, לוחמי 401 חיסלו אותו

כוחות צק"ח 401, שהחלו בימים האחרונים בפעילות בדרום לבנון, נתקלו במחבל שיצא מפיר תת קרקעי ופתח לעברם באש. הכוח הסתער, חיסל את המחבל במקום, ובהמשך חשף במתחם מפות, אמצעי לחימה וציוד לשהייה ממושכת (חדשות)

(צילום: דובר צה"ל)

כוחות צוות הקרב של חטיבה 401 החלו בימים האחרונים לפעול בדרום לבנון, ובמהלך אחת הפעילויות נרשמה היתקלות פנים אל פנים עם מחבל שיצא מפיר תת קרקעי ופתח לעברם באש.

הכוחות הגיבו במהירות ובחתירה למגע, השיבו אש וחיסלו את המחבל. ב מדגישים כי באירוע לא היו נפגעים לכוחותינו.

לאחר החיסול, המשיכו כוחות החטיבה יחד עם לוחמי יחידת יהל"ם בסריקות במרחב, ואיתרו את הפיר שממנו יצא המחבל. בתוך המתחם נמצאו מפות ואמצעי לחימה מסוגים שונים, ובהם כלי נשק, טילי RPG וביגוד שיועד לשהייה ממושכת מתחת לפני הקרקע או במרחב לחימה סגור.

בצה"ל רואים באירוע הוכחה נוספת להמשך השימוש של חיזבאללה בתשתיות תת קרקעיות בדרום , גם תוך ניסיון להפתיע כוחות הפועלים בשטח. הפעילות של צק"ח 401 מצטרפת לשורת מבצעים שנועדו לחשוף תשתיות טרור, לסכל חוליות חמושות ולמנוע איום על יישובי הצפון.

במערכת הביטחון מבהירים כי הלחץ על חיזבאללה יימשך, וכי צה"ל יוסיף לפעול בעוצמה נגד הארגון, שלדבריו פועל בחסות ובתמיכת המשטר האיראני, כדי למנוע פגיעה באזרחי ישראל.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

