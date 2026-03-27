כוחות צה"ל מחטיבת גבעתי, הפועלים תחת אוגדה 91 בדרום לבנון, איתרו מרחב לחימה תת קרקעי פעיל של חיזבאללה במרחב כנסייה בכפר אל חיאם.

במהלך סריקות שביצעו הלוחמים במרחב הלחימה נחשפו פיר ותוואי תת קרקעי שהוקמו בסביבת הכנסייה. מדובר בתשתית ששימשה את חיזבאללה לפעילות טרור, ואשר אותרה לראשונה כבר בדצמבר 2024, אז טוהרה מאמצעי לחימה וממחבלים. אלא שבסריקות האחרונות התברר כי חיזבאללה שב להפעיל את המתחם. הכוחות איתרו שלושה פירים נוספים שהוקמו במהלך הפסקת האש, ממצא שמעיד על השמשה מחדש של התשתית במרחב ועל חזרה לפעילות מבצעית מתחת למעטפת אזרחית ודתית.

בצה"ל אומרים כי השימוש החוזר במרחב זה מוכיח את דפוס הפעולה החוזר של חיזבאללה, בו הוא ממשיך לנצל באופן ציני את אזרחי מדינת לבנון כמגן אנושי ומשתמש באופן שיטתי במוסדות דת ובתשתיות אזרחיות למטרות צבאיות.

דו"צ הוסיף: "שימוש מכוון במוסדות דת אזרחיים לצרכים צבאיים מהווה הפרה של הדין הבין-לאומי. צה"ל מדגיש כי פעולתו במרחב הכנסייה בוצעה בעקבות מודיעין מדויק המצביע על פעילות חיזבאללה במרחב והפיכתו למרחב לחימה פעיל".