מתחת לכנסייה בדרום לבנון: צה"ל חשף מנהרת טרור פעילה של חיזבאללה

אחרי שכבר אותר וטוהר בעבר, מרחב הלחימה בכפר אל חיאם נפתח מחדש במהלך הפסקת האש. לוחמי גבעתי חשפו פיר ותוואי תת קרקעי פעיל, ובהמשך איתרו עוד שלושה פירים חדשים במרחב הכנסייה (חדשות)

כוחות מחטיבת גבעתי, הפועלים תחת אוגדה 91 בדרום לבנון, איתרו מרחב לחימה תת קרקעי פעיל של במרחב כנסייה בכפר אל חיאם.

במהלך סריקות שביצעו הלוחמים במרחב הלחימה נחשפו פיר ותוואי תת קרקעי שהוקמו בסביבת הכנסייה. מדובר בתשתית ששימשה את חיזבאללה לפעילות טרור, ואשר אותרה לראשונה כבר בדצמבר 2024, אז טוהרה מאמצעי לחימה וממחבלים.

אלא שבסריקות האחרונות התברר כי חיזבאללה שב להפעיל את המתחם. הכוחות איתרו שלושה פירים נוספים שהוקמו במהלך הפסקת האש, ממצא שמעיד על השמשה מחדש של התשתית במרחב ועל חזרה לפעילות מבצעית מתחת למעטפת אזרחית ודתית.

(צילום: דובר צה"ל)

בצה"ל אומרים כי השימוש החוזר במרחב זה מוכיח את דפוס הפעולה החוזר של חיזבאללה, בו הוא ממשיך לנצל באופן ציני את אזרחי כמגן אנושי ומשתמש באופן שיטתי במוסדות דת ובתשתיות אזרחיות למטרות צבאיות.

דו"צ הוסיף: "שימוש מכוון במוסדות דת אזרחיים לצרכים צבאיים מהווה הפרה של הדין הבין-לאומי. צה"ל מדגיש כי פעולתו במרחב הכנסייה בוצעה בעקבות מודיעין מדויק המצביע על פעילות חיזבאללה במרחב והפיכתו למרחב לחימה פעיל".

