נקודת המפגש שהותקפה ( צילום: דובר צה"ל )

שבוע אחרי התקיפה בצנעא שבתימן, מאשר הערב (חמישי) דובר צה"ל כי חוסלו 12 בכירים בצמרת שלטון הטרור החות'י. בנוסף דובר צה"ל חושף את נקודת המפגש שהותקפה ובה נכחו המחבלים, וכן את תמונותיהם של בכירי שלטון הטרור החות'י.

דובר צה"ל מסר כי התקיפה בשבוע שעבר כוונה לתשתית צבאית ששימשה את הפיקוד הצבאי הבכיר, בה נכחו דמויות צבאיות בכירות, לצד שרי ממשלה, שהיו מעורבים באופן ישיר בניהול ובהכוונת פעולות טרור נגד ישראל. "מאז עלייתו לשלטון, שלטון הטרור החות'י עושה שימוש שיטתי בתשתיות אזרחיות ברחבי המדינה כמסווה לפעילות טרור. על פי הערכות, כ-1.5 מיליארד דולר מנוצלים להתעצמות צבאית ולמימון פעולות טרור על חשבון האוכלוסיה האזרחית", מסר דובר צה"ל.

בכירי השלטון החות'י ותמונות אלו שחוסלו ( צילום: דובר צה"ל )

"בנוסף למתקפות ישירות על מדינת ישראל, החות'ים מוציאים לפועל מתווי טרור במרחב הים האדום, במטרה לפגוע בנתיבי השיט הבין-לאומיים ולערער את חופש השיט במרחב תוך יצירת השלכות כלכליות נרחבות".

עוד מסר דובר צה"ל כי "שלטון הטרור החות'י משמש שלוחה מרכזית של המשטר האיראני, אשר מספק לו מימון ואמצעי לחימה לכדי פעולות טרור נגד מדינת ישראל ומדינות נוספות.

"הערכת המצב בנוגע לתוצאות התקיפה נמשכת. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה להסרת כל איום על מדינת ישראל, בכל מקום ובכל זמן בו יידרש".