כיכר השבת
מכת מחץ

12 חוסלו: צה"ל מפרסם את זהות בכירי החות'ים - וזה המקום שבו התכנסו

צה"ל מאשר חיסול 12 בכירים בארגון החות'י בתימן ומפרסם את פרטי התקיפה. בין המחוסלים בכירים צבאיים ושרי ממשלה שהיו מעורבים בפעולות טרור נגד ישראל (צבא וביטחון)

נקודת המפגש שהותקפה (צילום: דובר צה"ל)

שבוע אחרי התקיפה ב שבתימן, מאשר הערב (חמישי) דובר צה"ל כי חוסלו 12 בכירים בצמרת שלטון הטרור החות'י. בנוסף דובר צה"ל חושף את נקודת המפגש שהותקפה ובה נכחו המחבלים, וכן את תמונותיהם של בכירי שלטון הטרור החות'י.

דובר צה"ל מסר כי התקיפה בשבוע שעבר כוונה לתשתית צבאית ששימשה את הפיקוד הצבאי הבכיר, בה נכחו דמויות צבאיות בכירות, לצד שרי ממשלה, שהיו מעורבים באופן ישיר בניהול ובהכוונת פעולות טרור נגד ישראל.

"מאז עלייתו לשלטון, שלטון הטרור החות'י עושה שימוש שיטתי בתשתיות אזרחיות ברחבי המדינה כמסווה לפעילות טרור. על פי הערכות, כ-1.5 מיליארד דולר מנוצלים להתעצמות צבאית ולמימון פעולות טרור על חשבון האוכלוסיה האזרחית", מסר דובר צה"ל.

בכירי השלטון החות'י ותמונות אלו שחוסלו (צילום: דובר צה"ל)

"בנוסף למתקפות ישירות על מדינת ישראל, מוציאים לפועל מתווי טרור במרחב הים האדום, במטרה לפגוע בנתיבי השיט הבין-לאומיים ולערער את חופש השיט במרחב תוך יצירת השלכות כלכליות נרחבות".

עוד מסר דובר צה"ל כי "שלטון הטרור החות'י משמש שלוחה מרכזית של המשטר האיראני, אשר מספק לו מימון ואמצעי לחימה לכדי פעולות טרור נגד מדינת ישראל ומדינות נוספות.

"הערכת המצב בנוגע לתוצאות התקיפה נמשכת. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה להסרת כל איום על מדינת ישראל, בכל מקום ובכל זמן בו יידרש".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר