במהלך השבוע האחרון יירט חיל האוויר של צה"ל חמישה כטב"מים ושני טילי קרקע-קרקע ששוגרו מתימן על ידי החות'ים לעבר ישראל.

דובר צה"ל פרסם הערב (חמישי) מספר תיעודים מחדר הבקרה של חיל האוויר, ובהם נראים רגעי יירוט הכטב"מים. "בחודשים האחרונים, במסגרת שיתוף הפעולה בין מערכי חיל האוויר, נסגרו עשרות מעגלים על כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע ששוגרו מתימן ויורטו בהצלחה", מסר דובר צה"ל. הוא הוסיף: "חיל האוויר ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום אווירי בשמי הארץ ולהגן על אזרחי ותושבי מדינת ישראל".

ירוט אחד הכטב"מים ( צילום: דובר צה"ל )

מאז אתמול בבוקר שיגרו החות'ים טילים לעבר ישראל שלוש פעמים. הבוקר שוגר גם טיל אבל השיגור נפל מחוץ לשטח מדינת ישראל ולא הופעלו אזעקות. תחילה, בשעה 05:37 הודיע דובר צה"ל: "צה״ל זיהה כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל, מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. יש לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף".

בשעה 06:00 בבוקר הודיע צה"ל: "טיל ששוגר מתימן נפל בשטח פתוח מחוץ לשטח מדינת ישראל. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות". שר הביטחון, ישראל כ"ץ, אמר הבוקר: "החות'ים שוב ירו טילים לעבר ישראל. מכת חושך, מכת בכורות - נשלים את כל עשר המכות".

כאמור, מדובר בפעם השלישית שהחות'ים משגרים טיל לעבר ישראל. אמש חשף צה"ל כי: "הבוקר יורט טיל קרקע-קרקע ששוגר על ידי שלטון הטרור החות'י משטח תימן לעבר מדינת ישראל. לאחר בדיקה בשטח, עלה כי שלטון הטרור החות'י השתמש בטיל קרקע-קרקע מתפזר.

"צה"ל קורא לציבור להישמע להנחיות פיקוד העורף, לגלות אחריות וערנות נוכח נפלים וחפצים לא מזוהים, להתרחק מהמקום ולדווח על כך מיידית למשטרת ישראל".

כזכור, בתחילת השבוע, לאחר חיסול רוב ממשלת החות'ים, איים מוחמד אל-בוח'ייתי, בכיר החות'י, כי "התקיפה של ישיבת ראשות הממשלה בידי הישות הציונית היא חציית כל הקווים האדומים במערכה הזו".

לדבריו: "אין מנוס מכך שתהיה נקמה על מותם של השהידים. נגיב להסלמה בהסלמה, ונזכיר לישות הציונית כי בסופו של דבר היא תשלם את מחיר כל הפשעים שביצעו, בין אם בתימן, בפלסטין, בלבנון או בסוריה".

הבכיר החות'י הוסיף תוך איום ברור לעבר ישראל: "כל עוד הישות הציונית חצתה את הקווים האדומים, משמעות הדבר היא שהמלחמה נכנסה לשלב חדש. ואנחנו נוהגים לומר תמיד שהמעשה אצלנו קודם לדיבור, ואין מנוס מנקמה".

ראש הממשלה נתניהו אמר לאחר האיום: "מזה זמן אני מבטיח לכם, ולאזרחי ישראל גם כן, שהחות'ים ישלמו מחירים כבדים מאוד על התוקפנות שלהם נגד מדינת ישראל. ביום חמישי האחרון אני הוריתי לצה״ל לתקוף את ממשלת הטרור שלהם בתימן.

"חיל האוויר תקף את כינוס בכירי משטר הטרור בצנעא. הם באותו זמן צפו בנאום של מנהיג החות'ים, עבד אל-מלכ אל-חות׳י. אל-חות'י נוהג להבטיח בכל נאום כזה שהוא יכה את ישראל, שהוא ישמיד את ישראל. הם חרטו את זה על הדגל שלהם. אז ההבטחה הזאת לא תתממש, אבל ההבטחה שלנו להכות את משטר הטרור ביתר שאת, היא מתממשת – ועוד איך היא מתממשת.

"במכה קטלנית, צה״ל חיסל את רוב הממשלה של החות׳ים ובכירים נוספים מהדרג הצבאי. ואני מזכיר לכם גם שקואליציה שלמה של מדינות העולם פעלו נגדם. אבל אנחנו עושים מה שאף אחד לא עשה לפנינו, וזוהי רק ההתחלה של מכת הבכירים בצנעא - אנחנו נגיע לכולם".