דובר צה"ל הודיע הבוקר (שלישי) כי מספר כלי טיס בודדים יבצעו טיסת אימונים בשעות הבוקר במרכז הארץ, לקראת מעבר ההצדעה שיחלוף במסגרת טקס החלפת מפקד חיל האוויר בשעה 18:00 היום.
על פי ההודעה, מדובר בפעילות שגרתית וללא כל חשש לאירוע ביטחוני.
במסגרת טיסת האימונים ישתתפו שני מסוקים וכלי טיס מאויש מרחוק.
תושבים נבהלו מהמטוסים
ההודעה הגיעה לאחר שאמש תושבים רבים בירושלים, נבהלו לראות מטוסי קרב חולפים בגובה נמוך מעל ראשיהם. רבים פנו בשאלות ובחששות, עד שדובר צה"ל פרסם את ההבהרה.
העיתונאי דורון קדוש מגל"צ העלה שתי שאלות נוקבות בעקבות ההודעה. ראשית, הוא תמה מדוע דובר צה"ל מודיע על האימונים באיחור, רק לאחר שתושבים רבים כבר נבהלו מהמטוסים. "למה דובר צה״ל מודיע באיחור - אחרי שכבר תושבים רבים בירושלים נבהלו לראות מטוסי קרב בגובה נמוך מעל ראשיהם?" שאל קדוש.
שאלות על המטס הראוותני
השאלה השנייה שהעלה קדוש נוגעת למהות המטס עצמו. "למה מפקד חיל האוויר של 7 באוקטובר צריך מטס פרידה ראוותני כזה? על צניעות לא שמעו שם?" כתב העיתונאי, תוך התייחסות לכישלון הקשה של חיל האוויר במלחמת חרבות ברזל.
יצוין כי בהמשך היום, גורם בחיל האוויר הבהיר כי האימון האווירי לקראת טקס החלפת מפקד חיל האוויר בוצע במסגרת מצומצמת במיוחד, וכי הסיבה שלא עודכנו האזרחים קודם לכן תיחקר. כחלק מהמטס המצומצם, השתתפו גם מטוסים מצבא ארצות הברית, כביטוי לשותפות העמוקה המתקיימת בין שני הצבאות.
טקס החלפת המפקד
המטס מתקיים לקראת טקס החלפת מפקד חיל האוויר, שבמסגרתו אמור האלוף תומר בר לסיים את תפקידו. שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים עם האלוף בר פגישת סיכום מיוחדת, במהלכה הוצגו הישגי חיל האוויר בתקופת כהונתו.
הגורם בחיל האוויר הודה כי נדרש היה לעדכן את הציבור מראש, כפי שנהוג לעשות בארועים דומים. בסיום ההבהרה צוין כי "הארוע יתוחקר בחיל".
