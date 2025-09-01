סטרוק ציטטה פסוק מפרשת השבוע והקפיצה את הרמטכ"ל בקבינט

פסוק מפרשת שופטים, הפרשה שנקראה בשבת האחרונה, עוררה דיון נוקב בקבינט המדיני ביטחוני, שהתכנס אמש לדיון על הרחבת המלחמה והחזרת חטופים אםשרית. כך דווח הבוקר (שני) בכאן רשת ב'.

לפי הדיווח, של מיכאל שמש, השרה אורית סטרוק ציטטה את הפסוק "וכל האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, ולא ימיס את לבב אחיו כלבבו", ואז הוסיפה: "מנסים להלך עלינו אימים, הם מפחידים אותנו בכל מיני הפחדות", כשכוונתה להפחדות מפני הפעולה הצפויה בעיר עזה.

השרה גמליאל שאלה מי מנסה להלך אימים, וסטרוק השיבה כשרומזת שכוונתה לצבא: "התלבטתי אם לומר והחלטתי בכל זאת לומר. הם מפחידים אותנו בכל מיני הפחדות".

הרמטכ"ל אייל זמיר השיב לפי הדיווח בתקיפות, ואמר כי הגיע לשתי משימות, שאותן הגדיר משימות חייו - מניעת גרעין מאיראן והשמדת חמאס.

כשהשרה סטרוק ציטטה על “כל הירא ורך הלבב”, הרים הרמטכ"ל את קולו ואמר: "אני המלצתי לצאת לפעולה באיראן, כל בוקר מפת המזרח התיכון מולי, ואני מאשר תקיפות בכל מקום".

הוא הוסיף והדף את הטענות.: "אף אחד לא ירא ורך לבב, וכן, גם האלופים שנמצאים כאן, אני מקבל החלטות עוצמתיות שאף אחד לא קיבל, אני שם לפניכם את המשמעויות וההשלכות של כל דבר".

בשלב מסוים אמר זמיר כי אם מעוניינים במשמעת עיוורת, "תביאו מישהו אחר". נתניהו התערב וסיכם שאיננו מעוניין במשמעת עיוורת, אולם הוסיף שגם איננו רוצה פריצת מסגרת.

במהלך הדיון, שנמשך כשש שעות, עד השעה 1:30 לפנות בוקר, הציג צה"ל לחברי הקבינט את התוכניות שלו לכניסה לעיר. כמו כן הוצגו המטרות ולוחות הזמנים שנתניהו דרש לקצר.

במהלך הדיון בן גביר ביקש להצביע על כך שלא תהיה עסקה חלקית ונתניהו אמר כי אין צורך בהצבעה ושזה "לא על הפרק", וכי צריך "למוטט את חמאס". עם זאת, למרות שלא הייתה הצבעה היה רוב בקרב השרים בדיון - שלא צריך ללכת לעסקה חלקית.

במהלך הדיון, חרף עמדתו של ראש הממשלה כי הנושא אינו על הפרק, העלה הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר בפני השרים את האפשרות לקדם עסקת חטופים חלקית. לדבריו, "יש מתווה על השולחן, צריך לקחת אותו. מרכבות גדעון יצר תנאים להשבת חטופים".

זמיר הציג את יתרונות המהלך והביע תמיכה בו, אך רוב השרים התנגדו להצעה. למרות ההתנגדות והקריאות להכריע בהצבעה, נתניהו חזר ואמר כאמור כי "אין צורך, זה לא על הפרק".