הרמטכ"ל הגיע לבסיס חיל האוויר בתל נוף ושוחח עם הצוות: "עד כה חיסלנו אלפים רבים מחיילי המשטר ומפקדיו, אנחנו נמשיך להעמיק את הפגיעה במשטר וביכולותיו הצבאיות" | צפו (חדשות מלחמה)

הרמטכ"ל עם הצוות בתל נוף
הרמטכ"ל עם הצוות בתל נוף| צילום: צילום: דובר צה"ל
הרמטכ"ל עם הצוות בתל נוף (צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ״ל אייל זמיר, ביקר בבסיס חיל האוויר בתל נוף, שם הוא שוחח עם הצוותים ושמע מהם על .

בתום הביקור אמר זמיר: "אנחנו מצויים במערכה שמעמיקה את הפגיעה במשטר האיראני ובאדניו ומרחיקה את האיום לאורך זמן. עד כה חיסלנו אלפים רבים מחיילי המשטר ומפקדיו, אנחנו נמשיך להעמיק את הפגיעה במשטר וביכולותיו הצבאיות".

"אני אומר גם מכאן", הוסיף הרמטכ"ל: "לכל אויבנו - אף אחד לא חסין. נדע להגיע לכל מי שינסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל".

עוד הוא הוסיף: "אנחנו ממשיכים לפגוע ולהחליש את ציר הטרור - מהראש בטהרן ועד לזרועו המרכזית בביירות. הוא משלם את המחיר על עמידתו לצד איראן. אנחנו לא נוותר על פירוקו מנשקו - המערכה הזו תסייע לנו לזרז זאת".

לסיום אמר הרמטכ"ל: "יותר מכל גם במערכה הזו אנחנו מגלים שעוצמתו של צה"ל היא ראשית באנשים. הלוחמים, הטייסים, צוותי הקרקע ומערכי התמיכה - אתם פועלים בנחישות, בציונות ותוך הבנת גודל השעה. אתם מביאים הישגים שאין צבא בעולם שיודע להביא. אני גאה בכם וגאה בצה"ל כולו".

