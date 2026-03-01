כיכר השבת
"אני מלא גאווה וביטחון" | האגרת המיוחדת ששיגר הרמטכ"ל לחיילי צה"ל

"אל תירא ישראל, כי גור אריה הלוא אתה", כך סיים הרמטכ"ל אייל זמיר את האיגרת שכתב לחיילי צה"ל בנוגע למלחמת שאגת הארי, שכעת אנו בעיצומו | המכתב המלא (חדשות מלחמה)

הרמטכ"ל בבסיס נבטים (צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל אייל זמיר שמפקד על המלחמה , שיגר היום (ראשון) אגרת מיוחדת לחיילי צה"ל בנוגע למלחמה.

בפתח דבריו כותב הרמטכ"ל: "חיילות צה"ל וחיילי צה"ל, פקודיי, צה"ל יצא אתמול בבוקר למבצע ”שאגת הארי“. זה יותר משנתיים אנחנו נלחמים במערכה מורכבת, קשה ורב־זירתית – נלחמים על קיומנו. זוהי מלחמת בני האור בבני החושך; כאשר אויבינו מובלים על ידי משטר הטרור האיראני ושלוחיו, אשר שמו לעצמם מטרה – להשמיד את מדינת ישראל".

"מבצע "עם כלביא", כתב הרמטכ"ל: "שאותו סיימנו בהצלחה לפני חודשים מספר, ערער את יציבותו של האויב האיראני והציב אותו בנקודת חולשה היסטורית. הוא אפשר לנו להרחיק את האיום ולבנות את יכולותינו החדשות והמשופרות שבזכותן אנו מנחיתים את המכה העצימה והמסונכרנת כעת".

"אנו", הוסיף הרמטכ"ל: "פועלים בכל הממדים – באוויר, בים וביבשה. כוחותינו בסדיר, בקבע ובמילואים הבינו את גודל השעה ועבדו בחודשים האחרונים לילות כימים בדבקות רבה במשימה. פגשתי אתכם במטה ובשדה, בחמ“לים ובטייסות, בהכנות, באימונים ובמבצעים. הברק בעיניים שלכם והמקצועיות שהפגנתם מילאו אותי גאווה וביטחון".

הרמטכ"ל הוסיף ואמר: "פתחנו את המערכה בי"א באדר, יום גבורת תל־חי, בין שבת זכור לימי הפורים. הקו המחבר בין אירועים אלה הוא תמצית משימתנו: זכור! פעל! טול את גורלך בידך! המערכה לא תהיה קלה; הקרבות עלולים להתפתח לזירות נוספות, אולם רוחנו איתנה! צה"ל ימשיך להיאבק כל העת על ביטחונה של מדינת ישראל. לוחמים, נישא עימנו את גבורת הדורות – בנחישות, בתחבולה ובעוצמה".

לסיום הוא כתב: "העם כולו מאחורינו, בוטח בנו ויודע: "שאגת הארי" היא קולו של עם חופשי המגן על ארצו, היא קולם של לוחמי צה"ל ולוחמות צה״ל כולם – מעשינו ידברו! אל תירא ישראל, כי גור אריה הלוא אתה", סיים הרמטכ"ל את המכתב.

האיגרת המלאה

