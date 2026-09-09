פעילות כוחות צה״ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות הביטחון בהובלת אוגדה 80, ובשיתוף חיל האוויר וזרוע הים, השלימו תרגיל נרחב לחיזוק המוכנות וההגנה במרחב העיר אילת והערבה. התרגיל כלל עשרות תרחישים רב-זרועיים שתורגלו במקביל במספר זירות, תוך בחינת יכולת התגובה המבצעית בכלל הדרגים הפיקודיים.

במהלך התרגיל פעלו הכוחות בתרחישים מורכבים הכוללים חדירת כליי שייט מהים, אירוע חטיפה, ירי תמ"ס, אירועים רבי-נפגעים וחדירה לבסיסים ולמוסדות אזרחיים - בתי מלון, בתי ספר וחופי רחצה. כל זאת תוך הקפצת כוחות והפעלת הסד"כ בגזרה, מעבר מהיר משגרה לחירום ותהליכי קבלת החלטות.

מפקד אוגדה 80, תת-אלוף ישראל פרידלר - צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:25 מפקד אוגדה 80, תת-אלוף ישראל פרידלר ( צילום: דובר צה"ל )

במסגרת התרגיל הוקפצה בהפתעה גם אוגדה 96 לניהול אירוע מתפרץ שכלל תרחישי חדירה מהגבול המזרחי למרחב ים המלח. הכוחות נדרשו לתת מענה מיידי לאיומים מרובים תוך תיאום בין הזרועות השונות. בישראל לא רגועים: מה עשו 100 מטוסי קרב בשמי מצרים? דני שפיץ | 08:24 התרגיל מצטרף לסדרת אימונים שצה"ל מקיים בתקופה האחרונה לבחינת המוכנות למגוון תרחישים. רק לפני ימים ספורים הסתיים בוחן רמטכ"ל "עלות השחר 2.0" שבחן את יכולת ההתמודדות עם אירוע רב-זירתי מתפרץ, מורכב ורחב היקף. במהלך אותו בוחן נדרכו בהפתעה כלל המפקדות של הפיקודים המרחביים, האגפים והזרועות.

פעילות כוחות צה"ל במסגרת התרגיל - צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:36 פעילות כוחות צה"ל במסגרת התרגיל ( צילום: דובר צה"ל )

על פי דובר צה"ל, הצבא יבצע למידה מעמיקה מלקחי התרגיל תוך סימון תורפות ונקודות לציון במטרה להמשיך ולשפר את ההגנה והמוכנות הצה"לית למגוון תרחישים. התרגיל התקיים כחלק מגרף התרגילים של אגף המבצעים לשנת 2026.

התרגילים הנרחבים מתקיימים על רקע מתיחות ביטחונית מתמשכת. רק לפני כשבועיים זוהה ירי חריג לעבר כוחות צה"ל בסוריה באזור תל כודנא שבאזור החיץ, והכוחות השיבו בירי מרגמות וארטילרי ובתקיפה של מסוק קרב.

התרגיל באילת והערבה משקף את החשיבות שצה"ל מייחס להגנה על הגבול הדרומי והמרחב האסטרטגי של ים סוף. מרחב זה נחשב לאחד האזורים הרגישים ביותר מבחינה ביטחונית, ודורש מוכנות גבוהה להתמודדות עם איומים מגוונים.