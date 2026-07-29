צה"ל חושף: עשרות אמצעי לחימה של חיזבאללה נתפסו בדרום לבנון

כוחות אוגדה 91 ממשיכים בימים אלה במאמץ מרוכז לאיתור והשמדת אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה שנותרו במרחב הביטחוני בדרום לבנון. במסגרת הפעילות המבצעית, אותרו בימים האחרונים עשרות אמצעי לחימה שהוסתרו באזור.

לוחמי חטיבות 401, 4 ו-300 פעלו בשטח ואיתרו מגוון רחב של כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, רקטות נ"ט מסוג RPG, מטענים, רימונים, מחסניות וציוד לחימה נוסף. הממצאים מעידים על היקף הנשק שהצטבר בידי ארגון הטרור לאורך השנים במרחב.

במקביל לפעילות איתור הנשק, כוחות יחידת האיסוף 'שחף' (869) זיהו חשוד במרחב ראס ביידא שהתקרב לכוחות צה"ל באופן שהיווה עליהם איום ממשי. כוחות חטיבה 55 ירו לאזהרה במטרה להרחיק את החשוד מהאזור.

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לאחר שהחשוד המשיך להתקרב לעבר הכוחות ולא נענה לקריאות החוזרות של הלוחמים, הם ירו לעברו במטרה להסיר את האיום. הפעילות בוצעה על פי נהלי הפתיחה באש של צה"ל.

הפעילות המבצעית של אוגדה 91 נמשכת במרחב הביטחוני בדרום לבנון, כאשר הכוחות ממשיכים לסרוק שטחים נוספים לאיתור אמצעי לחימה שהוסתרו על ידי ארגון הטרור. צה"ל מדגיש כי המאמץ להשמדת תשתיות הטרור והנשק שנותר באזור הוא חלק מרכזי מהמערכה להבטחת הביטחון בגבול הצפוני.