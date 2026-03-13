כיכר השבת
ממשיכים בהגנה ובמתקפה: אוגדה 146 תקפה כ-400 מטרות בדרום לבנון

בצה״ל מדווחים כי הכוחות ממשיכים בפעילות ההגנה בגזרת הגליל המערבי; במהלך הפעילות חוסלו מחבלים ובהם מפקד מערך טילי הנ״ט במרחב (חדשות)

(צילום: דובר צה"ל)

כוחות אוגדה 146 ממשיכים לפעול בגזרת מערב דרום לבנון במסגרת משימת ההגנה הקדמית על הגליל המערבי, תוך פגיעה בתשתיות טרור של ארגון . כך מסר דובר צה״ל.

על פי ההודעה, במהלך הפעילות תקפו הכוחות כ־400 מטרות באמצעות אש ארטילרית, במסגרת מאמץ לפגוע בתשתיות המבצעיות של הארגון.

בין היעדים שהושמדו: משגרי טילים, אמצעי תצפית, מחסן אמצעי לחימה ומבנים ששימשו את חיזבאללה לפעילות צבאית.

בנוסף חיסלו הכוחות מספר מחבלי חיזבאללה, בהם מפקד מערך טילי הנ״ט במרחב.

| צילום: צילום: דובר צה"ל
(צילום: דובר צה"ל)

בצה״ל ציינו כי הפעילות נועדה לסכל איומים על יישובי הצפון ולמנוע פגיעה באזרחי ישראל, תוך המשך הפגיעה ביכולות הצבאיות של הארגון בדרום לבנון.

| צילום: צילום: דובר צה"ל
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

