כוחות אוגדה 146 ממשיכים לפעול בגזרת מערב דרום לבנון במסגרת משימת ההגנה הקדמית על הגליל המערבי, תוך פגיעה בתשתיות טרור של ארגון חיזבאללה. כך מסר דובר צה״ל.

על פי ההודעה, במהלך הפעילות תקפו הכוחות כ־400 מטרות באמצעות אש ארטילרית, במסגרת מאמץ לפגוע בתשתיות המבצעיות של הארגון. בין היעדים שהושמדו: משגרי טילים, אמצעי תצפית, מחסן אמצעי לחימה ומבנים ששימשו את חיזבאללה לפעילות צבאית. בנוסף חיסלו הכוחות מספר מחבלי חיזבאללה, בהם מפקד מערך טילי הנ״ט במרחב.

בצה״ל ציינו כי הפעילות נועדה לסכל איומים על יישובי הצפון ולמנוע פגיעה באזרחי ישראל, תוך המשך הפגיעה ביכולות הצבאיות של הארגון בדרום לבנון.

