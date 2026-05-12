דובר צה"ל פרסם הבוקר (שלישי) נתונים מקיפים על היקף הפעילות המבצעית בדרום לבנון מאז תחילת הבנות הפסקת האש. על פי הנמסר, מתחילת התקופה חיסלו כוחות צה"ל וחיל האוויר יותר מ-350 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה, במקביל לתקיפת למעלה מ-1,100 מטרות טרור שזוהו במרחב.

בין המטרות שהותקפו: מבנים בשימוש צבאי מהם פעלו מחבלי ארגון הטרור, מחסני אמצעי לחימה, משגרי רקטות טעונים ומוכנים לשיגור, ותשתיות טרור נוספות. הפעילות מתבצעת במסגרת מבצע שאגת הארי, כאשר כוחות צה"ל ממשיכים לפעול במרחב דרום לבנון למניעת התבססות של ארגון הטרור.

בדובר צה"ל הבהירו כי הפעילות מתבצעת בהתאם להנחיות הדרג המדיני, תוך דגש על הסרת איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים במרחב.

כפי שדיווחנו בכיכר השבת, בימים האחרונים נרשמת עלייה בפעילות המבצעית, כאשר מבוצעות תקיפות מדויקות נגד מחבלים ותשתיות של חיזבאללה.

הנתונים המקיפים שפורסמו מעידים על היקף משמעותי של פעילות מבצעית, המתמקדת בסיכול ניסיונות של ארגון הטרור לשגר רקטות ורחפני נפץ לעבר שטח ישראל. כוחות אוגדה 91 ואוגדה 146 פועלים באופן שוטף לאיתור והשמדת תשתיות טרור, כאשר חיל האוויר מבצע תקיפות מדויקות בהכוונת כוחות הקרקע.

חיסולים ממוקדים ותקיפות תשתיות

במהלך התקופה חוסלו מחבלים רבים שזוהו כשהם פועלים בסמוך לכוחות צה"ל או מנסים לקדם מתווה טרור. כפי שפרסמנו, כוחות אוגדה 146 וחיל האוויר חיסלו מחבלים שפעלו בסמוך לכוחותינו, תוך תקיפת מחסני אמצעי לחימה ותשתיות ששימשו את ארגון הטרור.

הפרות מתמשכות של הפסקת האש

למרות הבנות הפסקת האש, ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את ההסכמות באופן שוטף. בימים האחרונים שיגר הארגון מספר רקטות ורחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל וצפון הארץ.

בהודעת דובר צה"ל צוין כי "צה"ל ימשיך לפעול מול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני". הפעילות המבצעית באזור כוללת שילוב של מודיעין מבצעי, כוחות קרקע ותקיפות אוויריות מדויקות, כאשר הדגש הוא על מניעת התבססות של ארגון הטרור ומניעת פגיעה באזרחים ובכוחות הביטחון.