כוחות צה"ל בפיקוד הדרום תקפו ברצועת עזה וחיסלו את אברהים אבו צקר, מחבל מארגון הטרור חמאס שתכנן לבצע מתווה טרור נגד כוחותינו בטווח הזמן המיידי.

על פי הנמסר כעת (חמישי) מדובר צה"ל, אבו צקר הוביל לאורך המלחמה מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. במקביל לפעילותו הטרוריסטית, שימש המחבל כפרמדיק בשירותי הרפואה הצבאיים של ארגון הטרור חמאס, והיווה סיכון משמעותי למערכת הרפואית והאוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה.

דובר צה"ל ציין כי טרם התקיפה ננקטו צעדים מדויקים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. התקיפה מצטרפת לשורה של פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בימים האחרונים לסיכול איומי טרור ברצועה.

כזכור, רק לפני מספר ימים חיסל צה"ל בצפון רצועת עזה את איאד אחמד עבד אלרחמן שמבארי, ראש מחלקת המבצעים במטה המודיעין הצבאי של חמאס. שמבארי היה אחראי על ריכוז תמונות המצב המבצעיות של כלל רצועת עזה, ולקח חלק פעיל בתכנון הטבח הרצחני ב-7 באוקטובר.

פעילות מתמשכת לסיכול טרור

חיסולו של אבו צקר מהווה חלק מפעילות מבצעית רחבה של כוחות צה"ל למיגור ניסיונות ההתעצמות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. רק לפני מספר ימים חיסל צה"ל מהאוויר את יחיא אבו-לבדה, מפקד במחלקת האספקה של חמאס, שהיה אמון על רכישה ושינוע של ציוד צבאי ואמצעי לחימה, וקידם את פרויקט דיוק הטילים של הארגון.

במקביל לפעילות ברצועה, ממשיכים כוחות צה"ל בפעילות מבצעית נרחבת ביהודה ושומרון. כאמור, במהלך הלילה האחרון פעלו כוחות מחטיבת עציון בשיתוף טייסת 124 של חיל האוויר בכפר צוריף, במסגרת מבצע גדודי נרחב לסיכול טרור. במהלך המבצע נעצרו שלושה מחבלים, בהם מחבל שתכנן לבצע פיגוע, וכ-40 חשודים נוספים זומנו לחקירות.

דובר צה"ל הדגיש כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל".