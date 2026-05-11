חטיבת האש של אוגדה 91 זיהתה אתמול (ראשון) חוליית שיגור של ארגון הטרור חיזבאללה שפעלה להעביר משגר טילים על גבי משאית במרחב דרום לבנון. הזיהוי בוצע לאחר שהחולייה שיגרה רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, מיד לאחר הזיהוי, תקף חיל האוויר בהכוונת כוחות האוגדה את החולייה וחיסל את המחבלים. במקביל, הושמד משגר הטילים שהיה על גבי המשאית. האירוע הסתיים ללא נפגעים לכוחות צה"ל.

הפעילות מתבצעת במסגרת מבצע שאגת הארי, כאשר כוחות אוגדה 91 ממשיכים לפעול במרחב דרום לבנון למניעת התבססות של ארגון הטרור חיזבאללה. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, כוחות חטיבה 401 בפיקוד האוגדה פועלים באופן שוטף לאיתור והשמדת תשתיות טרור של הארגון.

בימים האחרונים נרשמת עלייה בפעילות המבצעית של כוחות צה"ל במרחב, כאשר מבוצעות תקיפות מדויקות נגד מחבלים ותשתיות של חיזבאללה. כידוע, הפעילות מתמקדת בסיכול ניסיונות של הארגון לשגר רקטות ורחפני נפץ לעבר שטח ישראל וכוחות צה"ל.

המשך הפעילות להסרת איומים

בהודעת דובר צה"ל צוין כי "צה"ל ימשיך לפעול להסרת איומים על כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל". הפעילות המבצעית באזור כוללת שילוב של כוחות קרקע וחיל האוויר, תוך הסתמכות על מודיעין מבצעי מדויק.

כאמור, בימים האחרונים חוסלו מספר מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו במרחב דרום לבנון, כולל מחבלים שנכנסו למבנה ששימש כמפקדה של הארגון. התקיפות המדויקות מבוצעות על בסיס מודיעין מבצעי ובתיאום מלא בין חיל האוויר לכוחות הקרקע.