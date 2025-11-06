תושבי טיבא ו-טיר דבא, שני כפרים בדרום לבנון, קיבלו אמש הודעה דחופה מצה"ל: יש להתפנות מהאזור – מתקפה מתקרבת. ההודעה פורסמה על ידי דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, והגיעה לאחר תקיפה ממוקדת שביצע צה"ל בשעות הקודמות.

מוקדם יותר, במסגרת מבצע מתואם של פיקוד הצפון ובסיוע חיל האוויר, נתקפו מחבלים שפעלו בתשתית טרור של יחידת הבינוי של חיזבאללה במרחב צור שבדרום לבנון. התשתית שימשה לייצור ציוד שבו השתמשו המחבלים לשיקום תשתיות טרור שהושמדו במהלך המלחמה הקודמת.

"פעילותם של מחבלי חיזבאללה בתשתית הזו מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון", נמסר מצה"ל.

צה"ל: המשך קו האכיפה הרציף – לא הסלמה

קצינים בכירים בצה"ל הבהירו לכתבים כי מדובר בהמשך מדיניות אכיפה אגרסיבית, אשר נמשכת לאורך השנה האחרונה:

"אין שינוי במדיניות – מדובר בהמשך העבודה הרציפה למניעת שיקום חיזבאללה, ולא בהסלמה במצב."

מדובר ב צעד נוסף במערכה הממושכת למניעת חיזוק יכולות הטרור של חיזבאללה, תוך שמירה על איזון מדויק בין פעילות צבאית למניעת התדרדרות למלחמה כוללת.

ההנחיה לתושבים: להישמע להודעות ולפנות מהאזור

צה"ל קורא לתושבים המקומיים לפנות בהקדם מהאזורים המסוכנים, להישמע להנחיות ולדווח על כל פעילות חריגה.

ההתרעה מצביעה על רמת מוכנות גבוהה של הכוחות בשטח והמשך פעולות ממוקדות נגד טרור בדרום לבנון.