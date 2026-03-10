כיכר השבת
"מסכן את חייו"

דובר צה"ל הוציא הודעת פינוי לשורת יישובים בדרום לבנון | צפו בהודעה

מקביל להפצצות באיראן, חיל האוויר הישראלי מפציץ כל העת בלבנון. לפני זמן קצר הוציא דובר צה"ל בשפה הערבית אביחי אדרעי הודעת אזהרה ופינוי לאיזור הדאחייה | צפו (חדשות)

אביחי אדרעי, היום
אביחי אדרעי, היום| צילום: צילום: דובר צה"ל
אביחי אדרעי, היום (צילום: דובר צה"ל)

לפני זמן קצר (שלישי) חיזבאללה ואיראן שיגרו במקביל טילים לעבר רוב היישובים בצפון ובשרון, בתגובה, דובר צה"ל הוציא הודעת פינוי.

היום ה-11 ל וחיזבאללה עדיין מראה יכולות ומשגר טילים לעבר ישראל, בעיקר לאיזור הצפון.

אל"ם אביחי אדרעי, שובר צה"ל בשפה הערבית הוציא כעת הודעת אזהרה בה אמר: "אזהרה דחופה לתושבי הדאחיה ובמיוחד לתושבי: חארת חריכ, אלע'בירי, אללילכי, חדת', ברג', אלבראג'נה', תחויטאת אלע'דיר ואלשיאח".

עוד הוא אמר: "פעילות הטרור של חיזבאללה מחייבת את צה"ל לפעול כנגדו בעוצמה, צה"ל אינו מעוניין לפגוע בכם. למען ביטחונכם עליכם לפנות את בתיכם ולהתרחק מהם עד להודעה חדשה".

לסיום אמר אדרעי: "כל מי שנמצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקניו או אמצעי הלחימה שלו מסכן את חייו. ראו הוזהרתם".

