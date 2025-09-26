כיכר השבת
כמעט אסון

מטוס של חיל האוויר הפיל פצצה - 100 מטר בלבד מספינה של חיל הים

במהלך תקיפה בעזה נפלה פצצה במרחק קצר מספינת חיל הים; בצה"ל מעריכים שמדובר בתקלה טכנית ומבטיחים הפקת לקחים (ביטחוני)

(צילום: דובר צה"ל)

ביום רביעי האחרון התרחש אירוע חריג מול חופי עזה, כאשר מטוס קרב של חיל האוויר שהוזנק לסייע לכוחות ברצועה הטיל חימוש שנפל קרוב במיוחד לספינת חיל הים מסוג "דבורה".

לפי הדיווח של חדשות 12, הפצצה פגעה במרחק של כ־100 מטר בלבד מהספינה, ובנס האירוע הסתיים ללא נפגעים.

על פי התחקיר הראשוני שנערך, מדובר בתקלה טכנית בחימוש שהובילה לנפילה הבלתי מבוקרת. ב הודיעו כי האירוע נמצא בבדיקה.

זו אינה הפעם הראשונה בשנה החולפת שבה תקלות טכניות כמעט והובילו לאסון. באפריל נפלה פצצה כבדה סמוך לקיבוץ ניר יצחק, ותושבים דיווחו על פיצוץ עז. כחודש לאחר מכן נפל חימוש נוסף ממסוק קרב סמוך לגדר הגבול בנגב המערבי. בשני המקרים, כמו גם באירוע האחרון, לא היו נפגעים.

במערכת הביטחון ממתינים למסקנות התחקיר כדי להפיק לקחים ולמנוע הישנות של תקלות דומות בעתיד.

