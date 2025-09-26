( צילום: דובר צה"ל )

ביום רביעי האחרון התרחש אירוע חריג מול חופי עזה, כאשר מטוס קרב של חיל האוויר שהוזנק לסייע לכוחות ברצועה הטיל חימוש שנפל קרוב במיוחד לספינת חיל הים מסוג "דבורה".