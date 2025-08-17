כיכר השבת
השעון מתקתק

התוכנית לכיבוש הרצועה: הכנות למהלך שצפוי לשנות את המערכה

הרמטכ"ל זמיר יכנס היום דיון בפיקוד הדרום לאישור מבצע קרקעי בעזה. בצה"ל צופים קשיים הומניטריים בפינוי מאות אלפים ושוקלים הקמת אזור סיוע חדש בדרום הרצועה. 4 אוגדות ועשרות אלפי חיילים צפויים להשתתף במבצע (צבא)

הרמטכ"ל בדיון בקריה (צילום: דובר צה"ל)

הרמטכ״ל רב־אלוף אייל זמיר יכנס היום (ראשון) דיון רחב בפיקוד הדרום, במטרה לאשר את תוכניות למבצע הקרקעי ב בהתאם להנחיות הדרג המדיני.

במערכת הביטחון מבהירים כי יעד המבצע הוא כפול: פינוי אוכלוסיית העיר עזה והשגת שליטה מבצעית מלאה בשטחה עד ל־7 באוקטובר. לשם כך, צפוי התמרון לתוך העיר להתחיל כבר בשבועות הקרובים – מוקדם מהתכנון המקורי.

חטיבה 205 במבצע אגרוף הברזל (צילום: דובר צה"ל)

הפינוי המתוכנן של מאות אלפי תושבים מעלה קשיים הומניטריים משמעותיים. לפי ההערכות, מחנות המרכז והמוואסי אינם מסוגלים לקלוט את כלל המפונים, ובצה"ל שוקלים לאפשר הקמת אזור הומניטרי חדש בדרום הרצועה.

למבצע צפויות לגויס לפחות ארבע אוגדות – בהן שלוש הסדירות המרכזיות (98, 36 ו־162) – לצד חטיבות מילואים. בסך הכול ייקחו חלק עשרות אלפי חיילים, סדירים ומילואימניקים.

במערכת הביטחון מבהירים כי היעד אינו מסתכם עוד בפינוי האוכלוסייה בלבד, אלא בהשלמת כיתור מלא של עזה והשגת שליטה מבצעית בתוך העיר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר