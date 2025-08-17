התוכנית לכיבוש הרצועה: הכנות למהלך שצפוי לשנות את המערכה

הרמטכ"ל בדיון בקריה ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ״ל רב־אלוף אייל זמיר יכנס היום (ראשון) דיון רחב בפיקוד הדרום, במטרה לאשר את תוכניות צה"ל למבצע הקרקעי בעזה בהתאם להנחיות הדרג המדיני.

במערכת הביטחון מבהירים כי יעד המבצע הוא כפול: פינוי אוכלוסיית העיר עזה והשגת שליטה מבצעית מלאה בשטחה עד ל־7 באוקטובר. לשם כך, צפוי התמרון לתוך העיר להתחיל כבר בשבועות הקרובים – מוקדם מהתכנון המקורי.

חטיבה 205 במבצע אגרוף הברזל ( צילום: דובר צה"ל )

הפינוי המתוכנן של מאות אלפי תושבים מעלה קשיים הומניטריים משמעותיים. לפי ההערכות, מחנות המרכז והמוואסי אינם מסוגלים לקלוט את כלל המפונים, ובצה"ל שוקלים לאפשר הקמת אזור הומניטרי חדש בדרום הרצועה.

למבצע צפויות לגויס לפחות ארבע אוגדות – בהן שלוש הסדירות המרכזיות (98, 36 ו־162) – לצד חטיבות מילואים. בסך הכול ייקחו חלק עשרות אלפי חיילים, סדירים ומילואימניקים.

במערכת הביטחון מבהירים כי היעד אינו מסתכם עוד בפינוי האוכלוסייה בלבד, אלא בהשלמת כיתור מלא של עזה והשגת שליטה מבצעית בתוך העיר.