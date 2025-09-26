כיכר השבת
הלחימה בעזה

הלוחמים מחסלים מחבלים בשטח; חיל האוויר תוקף מטרות טרור

בסגירת מעגל מהירה, כוחות אוגדה 98 הכווינו תקיפה אווירית לעבר מחבל שנשא חפץ ממולכד בקרבת הכוחות המתמרנים בשטח. כתוצאה מכך, נצפו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות חומרי נפץ (ביטחוני)

(צילום: דובר צה"ל)

כוחות בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ, ממשיכים בלחימה נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת .

כוחות אוגדה 98 פועלים במרחב העיר עזה במסגרת מבצע ׳מרכבות גדעון ב׳ להשמדת תשתיות טרור בעל ובתת קרקע.

בסגירת מעגל מהירה, כוחות אוגדה 98 הכווינו תקיפה אווירית לעבר מחבל שנשא חפץ ממולכד בקרבת הכוחות המתמרנים בשטח. כתוצאה מכך, נצפו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות חומרי נפץ.

כוחות אוגדה 36 ממשיכים להעמיק את פעילותם במרחב העיר עזה.

ביממה האחרונה הכוחות פעלו להשמדת תוואים תת-קרקעיים בהם מסתתרים מחבלים, תוך פגיעה משמעותית בתשתיות האויב.

חטיבת האש 282 סייעה לכוחות בתקיפת יותר מ-35 מטרות טרור, ובהן: חיסול מחבלים והשמדת מבנים אסטרטגיים ששימשו את מחבלי חמאס כמוקדי פעילות טרור.

בנוסף, כוחות אוגדה 162 הפועלים בעומק העיר עזה השמידו ביממה האחרונה תשתיות אויב ומבנים צבאיים, חיסלו מחבלים בקרבות פנים אל פנים, ואיתרו אמצעי לחימה ומטענים רבים שהוסתרו במרחב.

כוחות אוגדה 99, הפועלים בצפון רצועת עזה, זיהו וחיסלו במהלך היום מספר מחבלים אשר פעלו בקרבתם.

במהלך היממה האחרונה חיל האוויר תקף יותר מ-140 מטרות טרור ברחבי רצועת עזה, בין המטרות שהותקפו: מחבלים, מנהרות לחימה, מבנים צבאיים ותשתיות טרור נוספות.

