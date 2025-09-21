הלוחמים בעזה ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ, ממשיכים בלחימה נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה. במוקד: הפעילות העצימה בתוך העיר עזה, בצפון הרצועה, לשם יצא צה"ל במבצע קרקעי נרחב בשבוע שעבר.

דובר צה"ל עדכן היום (ראשון) כי כוחות אוגדה 98 ממשיכים להעמיק את פעילותם במרחב העיר עזה וביממה האחרונה הכוחות חיסלו מחבלים רבים שהיו בדרכם להוציא מתווי טרור נגד כוחותינו. במהלך הפעילות, זוהתה חוליית מחבלים חמושה בסמוך לכוחות בשטח, ותוך דקות בתקיפה מדויקת, המחבלים חוסלו מהאוויר.

באירוע נוסף, זוהו מספר מחבלים ואמצעי לחימה במתחם. בתקיפה מדוייקת מהאוויר, המחבלים חוסלו. בעקבות התקיפה נצפו פיצוצי משנה רבים, המעידים על הימצאות אמצעי לחימה במקום.

עוד עדכן דובר צה"ל כי במקביל כוחות אוגדה 162 ממשיכים לפעול בעיר עזה. במסגרת הפעילות, זוהו וחוסלו מחבלים, הושמדו תשתיות צבאיות ונוטרלו מטענים שהוסתרו בשטח על מנת לפגוע בכוחותינו.

"כוחות אוגדה 99 פועלים בצפון רצועת עזה כחלק מהמאמץ המתמשך לפגיעה בתשתיות הטרור של ארגון חמאס בעל ובתת קרקע, ובהגנה על תושבי מדינת ישראל", מסר דובר צה"ל. הכוחות תקפו מספר מבנים צבאיים, מחבלים והשמידו תשתיות צבאיות במרחב.

וכחלק מתמרון צה"ל בצפון הרצועה חיסלו כוחות פלגה 916 באש מהים מחבל שהיווה איום על כוחות היבשה המתמרנים.

עוד עדכן כי בחאן יונס ורפיח, כוחות אוגדת עזה (143) איתרו חמ״ל תצפיות ובו מחבלים של ארגון הטרור חמאס. כלי טיס של חיל האוויר תקף השמיד את המבנה וחיסל את המחבלים.