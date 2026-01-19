חוסלו מספר מחבלים צה"ל מעדכן על שני מקרים: חמאס שוב הפר את ההסכם | אלו הפרטים שני מחבלים חוסלו ברצועת עזה על ידי כוחות צה"ל, לאחר שחצו את הקו הצהוב. מדובר בשני אירועים שונים | "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר מדובר צה"ל (צבא וביטחון)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 10:18