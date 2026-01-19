צה"ל מעדכן על שני מקרים: חמאס שוב הפר את ההסכם | אלו הפרטים

חמאס מפר את ההסכם שנחתם שוב ושוב: ביממה האחרונה (שני) אירעו שני אירועים נפרדים וחוסלו שני מחבלים.
כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי.
מיד לאחר הזיהוי של המחבלים, הכוחות שהיו במקום חיסלו את אחד מהמחבלים להסרת האיום המיידי.
באירוע נוסף בצפון רצועת עזה, כוחות צוות הקרב החטיבתי אלכסנדרוני (3) זיהו שלושה מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי.
מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ירו לעבר המחבלים וחיסלו אחד מהם במטרה להסיר את האיום המיידי.
"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר מדובר צה"ל.
