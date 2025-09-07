הדמייה לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

בשבוע שעבר התקיימה ברמת הגולן ההשתלמות המטכ"לית הראשונה במתקן האימונים החדש שהוקם בצפון, הידוע כ"מתקן לבנון". מדובר במתחם ייעודי שפותח בעקבות תהליך למידה מבצעי, מתוך צורך מובהק להיערך ללחימה אפשרית בגזרת לבנון – על כל מורכבותה.

את ההשתלמות הוביל המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, בשיתוף בית הספר לקומנדו, גדודי הנדסה ושריון, לוחמי מילואים מחטיבה 551 וחיל האוויר. בין המבקרים במתחם היו מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן; מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא; מפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, תת-אלוף אליעד מואטי; ומפקדים בכירים נוספים. המתקן החדש, שהוקם בהובלת מנהלת גבולות ותפר ואגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון, נועד לספק לכוחות תשתית אימון ריאליסטית המדמה את תנאי הלחימה בזירה הצפונית. המתחם מאפשר תרגול לחימה משולבת של חי"ר, שריון והנדסה, אימונים באש חיה – הן בתוך מבנים והן מחוצה להם – והפעלת מגוון רחב של אמצעי לחימה. לדברי גורמי צה"ל, המתקן מהווה "קפיצת מדרגה משמעותית ביכולת ההכשרה" של יחידות השדה, ומספק מענה לצורך שהתחדד ביתר שאת בעקבות אתגרי הלחימה בצפון.

הדמייה לשטח לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

הדמייה לשטח לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

הדמייה לשטח לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

הדמייה לשטח לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, הדגיש בדבריו את חשיבות החזרת הכשירות של הצבא כולו:

"צה"ל חוזר לכשירות, צה"ל חוזר להתאמן – לצד כל האתגרים שיש לנו בכל הגבולות, ובוודאי ברצועת עזה. אני רוצה לייחד את הדברים לאנשי המילואים. הם השמנה והסלתה של מדינת ישראל, והם שווים באופן מוחלט לסדיר ואף יותר מכך. ההשתלמות הזו – כמו קורסי המפקדים – היא שמורת טבע שאנחנו שומרים עליה כדי להבטיח שאיש מילואים יגיע מוכן למשימה שלו".

בצה"ל מציינים כי המתקן יופעל מעתה על ידי המרכז הצפוני לאימונים, ויהווה עוגן מרכזי בהכנות הצבא לאפשרות של מערכה רחבה מול חיזבאללה.