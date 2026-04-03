כיכר השבת
תיעוד מיוחד

״פצוע ראשון בפנים, דלתות סגורות, רשאי״: כך מפנים את הפצועים מלבנון

במקביל ללחימה בלבנון, פועל מערך חילוץ רפואי אינטנסיבי, כאשר צוותי מסוקי חיל האוויר ולוחמי יחידה 669 נמצאים בכוננות תמידית ומוזנקים בזמן אמת לכל אירוע פציעה בשטח (חדשות)

כוחות בפיקוד הצפון ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום , כחלק מהמאמץ להרחבת מרחב האבטחה והגנה על יישובי הצפון.

במקביל ללחימה, פועל מערך חילוץ רפואי אינטנסיבי, כאשר צוותי מסוקי חיל האוויר ולוחמי יחידה 669 נמצאים בכוננות תמידית ומוזנקים בזמן אמת לכל אירוע פציעה בשטח.

לוחמי יחידה 669 פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם הכוחות הקרקעיים, מעניקים טיפול רפואי ראשוני בשטח ומייעלים את שרשרת הפינוי עד להעברתם של הפצועים לבתי החולים בזמן הקצר ביותר. לצידם פועלים גם צוותי חיל הרפואה, שמספקים טיפול מציל חיים כבר בזירת האירוע.

בצה"ל מדגישים כי מאמץ פינוי הפצועים נחשב למשימה ערכית מהמעלה הראשונה. מאז תחילת המערכה מול חיזבאללה בוצעו עשרות פינויים, בהם גם פעולות מורכבות במיוחד – כולל נחיתות מסוקים בתוך שטח לבנון לצורך חילוץ מהיר ובטוח של לוחמים פצועים.

| צילום: צילום: דובר צה"ל
(צילום: דובר צה"ל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר