כוחות צה"ל בפיקוד הצפון ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון, כחלק מהמאמץ להרחבת מרחב האבטחה והגנה על יישובי הצפון.

במקביל ללחימה, פועל מערך חילוץ רפואי אינטנסיבי, כאשר צוותי מסוקי חיל האוויר ולוחמי יחידה 669 נמצאים בכוננות תמידית ומוזנקים בזמן אמת לכל אירוע פציעה בשטח.

לוחמי יחידה 669 פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם הכוחות הקרקעיים, מעניקים טיפול רפואי ראשוני בשטח ומייעלים את שרשרת הפינוי עד להעברתם של הפצועים לבתי החולים בזמן הקצר ביותר. לצידם פועלים גם צוותי חיל הרפואה, שמספקים טיפול מציל חיים כבר בזירת האירוע.

בצה"ל מדגישים כי מאמץ פינוי הפצועים נחשב למשימה ערכית מהמעלה הראשונה. מאז תחילת המערכה מול חיזבאללה בוצעו עשרות פינויים, בהם גם פעולות מורכבות במיוחד – כולל נחיתות מסוקים בתוך שטח לבנון לצורך חילוץ מהיר ובטוח של לוחמים פצועים.