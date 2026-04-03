המחדל: כך הצליח מחבל חמאס לחדור לתוך מוצב צבאי ברצועת עזה

אירוע חריג נרשם בדרום רצועת עזה, כאשר מחבל הצליח לחדור למוצב של צה"ל באזור ח'אן יונס – וחוסל רק לאחר שכבר שהה בתוך שטח המוצב.

לפי הפרטים שפורסמו במאקו, האירוע התרחש לפנות בוקר, סביב השעה 05:00, לאחר ליל הסדר. המחבל חצה את "הקו הצהוב" – אזור החיץ המבצעי – מבלי שזוהה על ידי התצפיות או הכוחות בשטח, והצליח להגיע עד תוך המוצב.

הש"ג זיהה אותו רק כשהיה כבר בתוך שטח המוצב, והכוח במקום ירה לעברו וחיסל אותו. לא היו נפגעים לכוחות צה"ל.

מבדיקה ראשונית עולה כי המחבל לא היה חמוש, אך נשא על גופו שני טלפונים סלולריים – נתון שמעלה חשש כי מטרתו הייתה איסוף מודיעין או תיעוד בתוך המוצב.

בצה"ל מעריכים כי ייתכן שניצל תנאי ראות לקויים ואובך ששררו באזור כדי לחדור מבלי להתגלות. לצד זאת, נבדקת האפשרות כי פעל לבדו או שקיבל הכוונה וסיוע, ייתכן מצד ארגון חמאס.

בהודעה רשמית נמסר מדובר צה"ל כי "הכוחות זיהו חשוד שחצה את הקו הצהוב והתקרב למוצב של הכוחות בדרום רצועת עזה. מיד לאחר הזיהוי ולאור קרבתו, הכוחות ירו לעבר החשוד כדי להסיר את האיום, זוהתה פגיעה. האירוע מתוחקר".

האירוע מצטרף לשורת ניסיונות חדירה בתקופה האחרונה, ובמערכת הביטחון מזהים מגמה מדאיגה של ניסיונות לבחון את מערך ההגנה ולאתר נקודות תורפה.

בצה"ל הדגישו כי הופקו לקחים ראשוניים, נהלי הערנות והדריכות חודדו ללוחמים, וננקטים צעדים לחיזוק ההגנה בגזרה כדי למנוע הישנות מקרים דומים.