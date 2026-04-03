המחדל: כך הצליח מחבל חמאס לחדור לתוך מוצב צבאי ברצועת עזה

המחבל זוהה רק בתוך שטח המוצב לאחר שחצה את "הקו הצהוב" באזור ח'אן יונס, אך מתברר כי הוא לא היה חמוש | בצה"ל בודקים פרצות ומחדדים נהלי דריכות (חדשות)

אירוע חריג נרשם בדרום רצועת עזה, כאשר מחבל הצליח לחדור למוצב של באזור ח'אן יונס – וחוסל רק לאחר שכבר שהה בתוך שטח המוצב.

לפי הפרטים שפורסמו במאקו, האירוע התרחש לפנות בוקר, סביב השעה 05:00, לאחר ליל הסדר. המחבל חצה את "הקו הצהוב" – אזור החיץ המבצעי – מבלי שזוהה על ידי התצפיות או הכוחות בשטח, והצליח להגיע עד תוך המוצב.

הש"ג זיהה אותו רק כשהיה כבר בתוך שטח המוצב, והכוח במקום ירה לעברו וחיסל אותו. לא היו נפגעים לכוחות צה"ל.

מבדיקה ראשונית עולה כי המחבל לא היה חמוש, אך נשא על גופו שני טלפונים סלולריים – נתון שמעלה חשש כי מטרתו הייתה איסוף מודיעין או תיעוד בתוך המוצב.

בצה"ל מעריכים כי ייתכן שניצל תנאי ראות לקויים ואובך ששררו באזור כדי לחדור מבלי להתגלות. לצד זאת, נבדקת האפשרות כי פעל לבדו או שקיבל הכוונה וסיוע, ייתכן מצד ארגון .

בהודעה רשמית נמסר מדובר צה"ל כי "הכוחות זיהו חשוד שחצה את הקו הצהוב והתקרב למוצב של הכוחות בדרום . מיד לאחר הזיהוי ולאור קרבתו, הכוחות ירו לעבר החשוד כדי להסיר את האיום, זוהתה פגיעה. האירוע מתוחקר".

האירוע מצטרף לשורת ניסיונות חדירה בתקופה האחרונה, ובמערכת הביטחון מזהים מגמה מדאיגה של ניסיונות לבחון את מערך ההגנה ולאתר נקודות תורפה.

בצה"ל הדגישו כי הופקו לקחים ראשוניים, נהלי הערנות והדריכות חודדו ללוחמים, וננקטים צעדים לחיזוק ההגנה בגזרה כדי למנוע הישנות מקרים דומים.

איך יתכן ? הם לא מורתעים ??
חושבת
הקב"ה שומר על עמו אבל עלינו לעשות כלי ראוי. מחדל בתוך ח'אן יונס הוא תזכורת שאסור להוריד דריכות מול האויב האכזר
נועם
במקום לתרץ עם אובך ותנאי ראות, הגיע הזמן שיבינו שקו צהוב הוא קו אדום. מזל שהמחבל היה טיפש ולא חמוש, אחרת היינו באירוע אחר לגמרי
מילואימניק
אנחנו בתקופה קשה, וחייבים אחדות ותפילה. המחדלים האלה הם תזכורת שאנחנו נשענים רק על אבינו שבשמיים.
יהודה
צריך תגובה קטלנית שתהדהד בכל הרצועה אסור לעבור בשתיקה על חדירה למוצב שהאויבים שלנו יפחדו מהצל של עצמם
תל אביבי
של ליל הסדר מנע פה אסון אבל המחדל זועק לשמיים האויב בוחן אותנו ואנחנו מגיבים בנהלים הגיע הזמן להחזיר את ההרתעה באש ובדם. מי שחוצה קו צהוב דמו בראשו
מיגל
נס ליל הסדר מנע פה טבח אבל אסור לסמוך על הנס הלב קופץ מהמחשבה מה היה קורה אם המחבל היה חמוש הקדוש ברוך הוא שלח לנו תמרור אזהרה בוער תתעוררו דם ילדינו אינו הפקר חייבים יד ברזל עכשיו
יהודי מאמין
מחדל בתוך מוצב בח'אן יונס הוא תעודת עניות למערכת די לתירוצי האובך הממשלה חייבת להורות לצבא להשמיד ולאבד את כל תשתית הטרור בעזה לבנון ובאיראן רק יד ברזל קטלנית נגד הצבא האיראני והבסיג’ תחזיר את ההרתעה שנשחקה
לוין
את חמאס לא ניצחנו רוצים לנצח את איראן מספרים לכם סיפורים יפים
שינדלר
כמה הרג יכול היה לעשות איך עוברים ע"כ בשתיקה?! התגובה- חיסול מסיבי של אנשים בעזה
יו

