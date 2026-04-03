הלחימה בלבנון

צפו בתיעוד: לוחמי גבעתי חיסלו מחבלי חיזבאללה חמושים שהתקרבו לכוחות צה"ל

הלוחמים זיהו את המחבלים בזמן אמת וביצעו סגירת מעגל מהירה, במסגרתה הכווינו את כלי הטיס של חיל האוויר שתקפו וחיסלו את המחבלים (חדשות)

(צילום: דובר צה"ל)

לוחמי חטיבת גבעתי, הפועלים תחת פיקוד ובמסגרת אוגדה 91, חיסלו שלשום מחבלים חמושים מארגון שהתקרבו לכוחות בדרום .

על פי הודעת דובר צה"ל, הלוחמים זיהו את המחבלים בזמן אמת וביצעו סגירת מעגל מהירה, במסגרתה הכווינו את כלי הטיס של חיל האוויר שתקפו וחיסלו את המחבלים.

| צילום: צילום: דובר צה"ל
(צילום: דובר צה"ל)

בפעילות נוספת במרחב, כוחות החטיבה איתרו אמצעי לחימה רבים, בהם נשקים ארוכים, טילי RPG, מחסניות וציוד לחימה שנועדו לשימוש נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט", מסר דובר צה"ל.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

