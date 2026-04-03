לוחמי חטיבת גבעתי, הפועלים תחת פיקוד צה"ל ובמסגרת אוגדה 91, חיסלו שלשום מחבלים חמושים מארגון חיזבאללה שהתקרבו לכוחות בדרום לבנון.

על פי הודעת דובר צה"ל, הלוחמים זיהו את המחבלים בזמן אמת וביצעו סגירת מעגל מהירה, במסגרתה הכווינו את כלי הטיס של חיל האוויר שתקפו וחיסלו את המחבלים.

( צילום: דובר צה"ל )

בפעילות נוספת במרחב, כוחות החטיבה איתרו אמצעי לחימה רבים, בהם נשקים ארוכים, טילי RPG, מחסניות וציוד לחימה שנועדו לשימוש נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. מתקפת טילים איראנית בלב הלילה • אישה בת 80 במצב קריטי כיכר השבת | 04:06 "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט", מסר דובר צה"ל.

