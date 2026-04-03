כוחות צה"ל שפעלו בדרום לבנון עצרו מחבלים חמושים מיחידת "כוח רדואן" של חיזבאללה, שתכננו לבצע ירי טיל נ״ט לעבר כוחות צה"ל. העצורים הועברו לחקירת יחידה 504, שם עלו ממצאים המעידים על שחיקה ומורל נמוך בקרב פעילי הארגון.

לפי ממצאי החקירה, למרות הירידה במורל, חיזבאללה ממשיך להשקיע מאמצים בהוצאת פעולות טרור. אחד העצורים תיאר את המצב בשטח במילים קשות: “המורל ברצפה, לאף אחד אין כוח יותר לצאת להילחם… מי שמגיע מהבית שלו מגיע בניגוד לרצונו. אתה לא יכול להגיד להם שאתה לא רוצה לבוא”.

עוד עולה מהחקירה כי המחבלים פועלים, לדבריהם, במסגרת אינטרסים רחבים יותר של המשטר האיראני. “חיזבאללה יצא כדי לנקום את נקמתו של סייד עלי ח'אמנהאי”, נאמר בחקירה. זוהי הוכחה נוספת לכך שחיזבאללה ואיראן אחד הם.