כיכר השבת
"שולחים אותנו למות"

מחבל כוח רדואן חשף בחקירה: מדוע הצטרף חיזבאללה למלחמה בישראל?

מחבלי יחידת ׳כוח רדואן׳ בחקירה ביחידה 504: ״חיזבאללה הצטרף למלחמה כדי לנקום את נקמתו של עלי ח'אמנהאי, חיזבאללה שולח אותנו למות״ (חדשות)

כוחות שפעלו בדרום לבנון עצרו מחבלים חמושים מיחידת "כוח רדואן" של , שתכננו לבצע ירי טיל נ״ט לעבר כוחות צה"ל. העצורים הועברו לחקירת יחידה 504, שם עלו ממצאים המעידים על שחיקה ומורל נמוך בקרב פעילי הארגון.

לפי ממצאי החקירה, למרות הירידה במורל, חיזבאללה ממשיך להשקיע מאמצים בהוצאת פעולות טרור. אחד העצורים תיאר את המצב בשטח במילים קשות: “המורל ברצפה, לאף אחד אין כוח יותר לצאת להילחם… מי שמגיע מהבית שלו מגיע בניגוד לרצונו. אתה לא יכול להגיד להם שאתה לא רוצה לבוא”.

עוד עולה מהחקירה כי המחבלים פועלים, לדבריהם, במסגרת אינטרסים רחבים יותר של המשטר האיראני. “חיזבאללה יצא כדי לנקום את נקמתו של סייד עלי ח'אמנהאי”, נאמר בחקירה. זוהי הוכחה נוספת לכך שחיזבאללה ואיראן אחד הם.

בחקירות תוארה גם תחושת איום מתמדת: “הכל הפגזות, אתה לא יודע מתי הפצצה תיפול עליך”, סיפר אחד המחבלים, והוסיף כי רבים מהלוחמים חשים שהם נשלחים לקרב בעל כורחם.

בצה"ל מדגישים כי ימשיכו לפעול בעוצמה נגד חיזבאללה, שפועל בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשרו פגיעה באזרחי ישראל ובכוחות הביטחון.

4
לא להאמין לאף מילה שלהם
ואתם מאמינים להם? אם יגידו שמש תצא לבדוק
ממש מסכנים... רוצחים שפלים שמחפשים רחמים מהעם הכי רחמן- לחקור ולחסלם
נונו
צריך לתלות אותו
אני
לא להאמין להם, או שזה מה שאמרו להם לומר או שהם אמרו את זה כדי לקבל תנאים טובים.(בסרטונים של החטופים בעזה האמנתם?)
אבג

