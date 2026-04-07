דרום לבנון: מחבלי נ"ט חוסלו במסגד, עשרות אמצעי לחימה אותרו

כוחות צה"ל הרחיבו את הפעילות הקרקעית בדרום לבנון: מחבלים שחדרו למסגד חוסלו והמתחם הושמד; חוליות נוספות סוכלו ואותרו מטענים, נשקים וציוד לחימה (חדשות)

(צילום: דובר צה"ל)

כוחות אוגדה 91 ממשיכים בשבועות האחרונים בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום , במסגרת מאמץ ההגנה על יישובי הצפון והרחבת מרחב האבטחה.

במהלך הפעילות זיהו הכוחות מחבלים ממערך הנ"ט של ארגון הטרור , שהתמקמו בתוך מסגד במרחב. מיד לאחר הזיהוי בוצעה סגירת מעגל מהירה, שבמהלכה חוסלו המחבלים והמתחם הושמד, במטרה להסיר את האיום.

בפעילות נוספת של חטיבה 769 זיהו הכוחות מחבל שתיצפת לעברם ממבנה סמוך. בשיתוף פעולה עם חיל האוויר, ובתגובה מהירה, חוסל המחבל.

במקביל, לוחמי צוות הקרב של חטיבת גבעתי פעלו במרחב וחיסלו חוליות מחבלים נוספות. במהלך הסריקות איתרו הכוחות אמצעי לחימה רבים ששימשו את הארגון לקידום מתווי טרור, ובהם מטענים, כלי נשק מסוגים שונים, מחסניות וציוד לחימה נוסף.

ב מדגישים כי הפעילות נמשכת במטרה לפגוע בתשתיות הטרור של חיזבאללה ולמנוע איומים על אזרחי ישראל.

| צילום: צילום: דובר צה"ל
(צילום: דובר צה"ל)

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
