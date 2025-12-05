כיכר השבת
העימות נמשך

שר הביטחון נגד הרמטכ"ל: "מי שמטיף לסרבנות לא ישרת בצה"ל"

כץ הודיע לרמטכ״ל כי הוא דוחה את ההמלצה למנות את גרמן גילטמן, מראשי ארגון אחים לנשק, לתפקיד בכיר בזרוע היבשה. צה״ל פרסם יום קודם לכן כי יועלה לדרגת תת אלוף, אך החלטת שר הביטחון חסמה את המינוי (ביטחוני)

(צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון)

שר הביטחון הודיע הבוקר (שישי) לרמטכ״ל אייל זמיר כי הוא פוסל את המלצת צה״ל לקדם את אלוף משנה במילואים גרמן גילטמן, אחד מראשי ארגון אחים לנשק.

לדבריו, גילטמן קרא לסרבנות בתקופת המחאה נגד הרפורמה המשפטית, ואין לאפשר לו לכהן בתפקידים צבאיים.

"מי שמטיף ומעודד סרבנות לא ישרת בצה״ל ולא יקודם לשום תפקיד", מסר כץ בהודעה רשמית. ההחלטה התקבלה זמן קצר לאחר שפורסמה רשימת המינויים שאושרה בדיון איוש בראשות הרמטכ״ל, שבה נכלל גם קידומו של גילטמן לתפקיד מפקד המרכז למפקדות בזרוע היבשה ולהעלאה לדרגת תת אלוף.

גילטמן, יליד ברית המועצות וקצין שריון בעברו, שירת שלושים שנים בצה״ל בתפקידי פיקוד ולחם, עד תפקידו האחרון כנספח צה״ל בשגרירות מוסקבה. לאחר שחרורו הפך לאחד הפעילים הבולטים בארגון אחים לנשק, שהתנגד לרפורמה המשפטית.

במסיבת עיתונאים של הארגון במרץ 2023 אמר: "עליתי לארץ מאוקראינה כדי לחיות במדינה דמוקרטית. שירתתי עד היום גם בסדיר וגם במילואים בגלל חוזה בלתי כתוב עם המדינה. אני לא מוכן לשרת במקום שהוא לא דמוקרטיה. אתם מעמידים אותנו בדילמה".

