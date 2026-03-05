( צילום: דו"צ )

עם תחילת מבצע שאגת הארי גויסו כ-20 אלף אנשי מילואים הפרוסים בכ-35 גדודים ברחבי הארץ, כך מעדכן לפני זמן קצר (חמישי) דובר צה"ל.

מאז, כוחות הפיקוד קפצו לעשרות זירות ברחבי הארץ, מתוכן 13 זירות נפילה משמעותיות, בזמן תגובה מיידי והחלו בפעולות סריקה, חילוץ וסיוע לאוכלוסייה. במקביל, מרכז המידע של פיקוד העורף פועל באמצעות כ-120 עמדות ונתן מענה עד כה לכ-6,200 פניות טלפוניות, לצד טיפול במאות פניות כתובות.

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר בזירת הנפילה בבאר שבע - צילום: דו"צ מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר בזירת הנפילה בבאר שבע | צילום: צילום: דו"צ 10 10 0:00 / 0:19 מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר בזירת הנפילה בבאר שבע ( צילום: דו"צ )

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר ביקר אתמול (רביעי) בזירת הנפילה בבאר שבע יחד עם מפקד מחוז דרום, אלוף-משנה אשר בנישתי, מפקד גדוד רם, סגן-אלוף א׳, וראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ.

במהלך הביקור מפקד פיקוד העורף החמיא ללוחמי הפיקוד על תפקודם בזירה והזכיר את החשיבות של הישמעות האזרחים להנחיות פיקוד העורף.