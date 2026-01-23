כיכר השבת
צה"ל מתכנן: הקטנת ימי מילואים ל-55 בשנה - אוגדה חדשה תקל על הלוחמים

צה"ל מתכנן להקטין את מספר ימי המילואים לשנה ללוחם מ-60 ל-55 יום • הקמת אוגדה חדשה עם 30 גדודים תאפשר הקלה על יחידות המילואים | הפתרונות למחסור בכוח אדם (צבא וביטחון)

הרמטכ"ל עם הלוחמים החרדים (צילום: דובר צה"ל)

מתכנן להקטין את מספר ימי המילואים השנתי ללוחם מ-60 יום ל-55 יום בשנה הקרובה, כך נמסר הבוקר (שישי) מפי קצין בכיר באגף כוח אדם. התוכנית נועדה להקל על לוחמי המילואים שנושאים בעומס כבד מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר 2023.

לשם השוואה, בשנה החולפת עמד המספר הממוצע של ימי תעסוקה מבצעית על כשמונה שבועות. השנה, מתכנן הצבא להגיע לכשישה שבועות בלבד - הפחתה משמעותית שתאפשר ללוחמים לחזור לשגרת חייהם ולפרנסתם.

חלוקת ציוד ללוחמי המילואים לפני כניסתם לרצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

אוגדה חדשה תקל על המילואימניקים

הורדת העומס מתאפשרת בעיקר הודות להקמת אוגדה חדשה - אוגדת דוד בפיקוד תא"ל אורן שמחה - שכוללת כ-30 גדודים חדשים. המטרה המרכזית היא לעבות את הכוחות בפעילות הביטחון השוטף מבלי לשחוק את יחידות המילואים הפעילות באופן רצוף מאז תחילת המלחמה.

יחידות המילואים הללו נמצאות כעת בסבבים השישי והשביעי של שירות מילואים, ורבות מהן זקוקות להפוגה כדי לאפשר ללוחמים לחזור לחיי משפחה ועבודה. האוגדה החדשה צפויה לספק מענה חלקי לצורך זה.

מחסור של 12 אלף חיילים

למרות התוכניות להקלה, צה"ל הודיע כי חסרים למערכת לפחות 12 אלף חיילים כדי לעמוד בצורכי הכוח הנדרשים. בין האופציות הנדונות להשלמת המחסור: הארכת שירות החובה לבנים ל-36 חודשים - צעד שעלול לעורר מחלוקת ציבורית.

הקצין הבכיר מאגף כוח אדם מסר כי הפתרונות לצמצום הפערים בכוח האדם בצבא יתמקדו בבניין כוח אדם סדיר שיכלול הקמת גדודי סדיר של הנדסה, שריון והגנה טקטית. לפי ההערכות, כל גדוד סדיר חדש יוכל להחליף בין 7 ל-10 גדודי מילואים - חישוב שעשוי להקל משמעותית על העומס.

החזרת מילואימניקים ששוחררו

פתרון נוסף שנבחן הוא החזרת כ-20 אלף חיילי מילואים שקיבלו פטור בעבר לשירות פעיל, יחד עם העלאת גיל הפטור ל-45. צעד זה עשוי להרחיב את מאגר הכוח האדם הזמין לצבא.

כמו כן, פועלים בצה"ל להגדלת המענה הכלכלי ללוחמי המילואים, עם תקציב של למעלה מ-6 מיליארד שקל למעטפת סיוע. התקציב מיועד בעיקר לטיפול נפשי ותמכה בסטודנטים שנאלצו להפסיק את לימודיהם בשל השירות הממושך.

יצוין כי נושא המילואים הפך לסוגיה מרכזית בשיח הציבורי, כאשר מפלגות שונות מציגות תוכניות סיוע למילואימניקים. השאלה כיצד לאזן בין הצרכים הביטחוניים לבין הנטל על הלוחמים ומשפחותיהם נותרה מרכזית בדיון הציבורי.

אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. אחינו המשרתים מתחננים אלינו שנתגייס ונקל עליהם את הנטל הבלתי אפשרי.
דודו

