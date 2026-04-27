אתמול בדרום הארץ

ארבעה לוחמים נפצעו בתאונה מבצעית בבסיס צבאי בדרום הארץ

לוחם נפצע באורח קשה ושלושה נוספים נפצעו בדרגות שונות בתאונה מבצעית בבסיס צבאי בדרום | הפצועים פונו לבתי חולים ומשפחותיהם עודכנו (צבא וביטחון)

ארבעה לוחמי נפצעו אתמול (ראשון) בתאונה מבצעית שאירעה בבסיס צבאי בדרום הארץ. על פי הודעת דובר צה"ל, לוחם אחד נפצע באורח קשה, לוחם נוסף נפצע באורח בינוני ושני לוחמים נוספים נפצעו באורח קל.

הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים, ומשפחותיהם עודכנו על האירוע ועל מצבם הרפואי. דובר צה"ל לא פרסם פרטים נוספים על נסיבות התאונה המבצעית.

האירוע מתרחש על רקע פעילות מבצעית מוגברת של צה"ל בזירות השונות, כאשר כוחות הצבא ממשיכים בפעילות מבצעית בדרום לבנון ובמרחבים נוספים. בימים האחרונים דווח על מספר אירועים קשים בהם נפגעו לוחמים בזירות הלחימה השונות.

יצוין כי בשבוע האחרון נרשמו מספר תקריות קשות בדרום , בהן נפלו לוחמים ונפצעו אחרים.

אמש הותר לפרסום כי - סמל עידן פוקס בן 19, מפתח תקווה, לוחם בגדוד 77, עוצבת ׳סער מגולן׳ (7), נפל בקרב בדרום לבנון.

באירוע בו נפל סמל עידן פוקס ז"ל, נפצע קצין לוחם ושלושה לוחמים באורח קשה, לוחם באורח בינוני ולוחם נוסף באורח קל.

במקביל, צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית בדרום לבנון למרות הפסקת האש הרשמית. בימים האחרונים דיווח הצבא על רצף תקיפות ארטילריה בגזרת לבנון, כאשר עיריות בצפון הארץ עדכנו את התושבים כי צפויים הדי פיצוצים וקולות ירי במרחב קו העימות.

תוכן שאסור לפספס:

1.כל הכבוד 669 לטייס פעל בצורה מושלמת 2.מסק"ר אפאצי'תמיד באוויר 3,500מטר לירט כטב"מ ו/או חוליית מחבלים נוחבה חיזבאללה . 3.פינוי פצועים תמיד להק צלף בכוננות 750מטר מאוביקט כדי לנטרל כל אוים 4.תלמדו מאמריקאים לפני מכניסים כוחות קרקע שערי הגהנום בלבנון Now
אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
