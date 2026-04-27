ארבעה לוחמים נפצעו בתאונה מבצעית בבסיס צבאי בדרום הארץ

ארבעה לוחמי צה"ל נפצעו אתמול (ראשון) בתאונה מבצעית שאירעה בבסיס צבאי בדרום הארץ. על פי הודעת דובר צה"ל, לוחם אחד נפצע באורח קשה, לוחם נוסף נפצע באורח בינוני ושני לוחמים נוספים נפצעו באורח קל.

הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים, ומשפחותיהם עודכנו על האירוע ועל מצבם הרפואי. דובר צה"ל לא פרסם פרטים נוספים על נסיבות התאונה המבצעית.

האירוע מתרחש על רקע פעילות מבצעית מוגברת של צה"ל בזירות השונות, כאשר כוחות הצבא ממשיכים בפעילות מבצעית בדרום לבנון ובמרחבים נוספים. בימים האחרונים דווח על מספר אירועים קשים בהם נפגעו לוחמים בזירות הלחימה השונות.

יצוין כי בשבוע האחרון נרשמו מספר תקריות קשות בדרום לבנון, בהן נפלו לוחמים ונפצעו אחרים.

אמש הותר לפרסום כי - סמל עידן פוקס בן 19, מפתח תקווה, לוחם בגדוד 77, עוצבת ׳סער מגולן׳ (7), נפל בקרב בדרום לבנון.

באירוע בו נפל סמל עידן פוקס ז"ל, נפצע קצין לוחם ושלושה לוחמים באורח קשה, לוחם באורח בינוני ולוחם נוסף באורח קל.

במקביל, צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית בדרום לבנון למרות הפסקת האש הרשמית. בימים האחרונים דיווח הצבא על רצף תקיפות ארטילריה בגזרת לבנון, כאשר עיריות בצפון הארץ עדכנו את התושבים כי צפויים הדי פיצוצים וקולות ירי במרחב קו העימות.