צה״ל ושב״כ תקפו מחבלים בעזה וחיסלו פעיל חיזבאללה בדרום לבנון

חיסול בלבנון ( צילום: רשתות לבנוניות )

דובר צה"ל מעדכן היום (שישי) כי בתגובה להפרת ההסכם החמורה מוקדם יותר השבוע במערב רפיח במהלכה מחבלים חמושים ירו על כוחות צה״ל.

צה"ל ושב"כ תקפו אתמול (ה') מחבלים וביניהם מפקדים מארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני ברחבי רצועת עזה. "צה"ל ושב"כ רואים בחומרה כל הפרה של ההסכם וימשיכו לפעול מול כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ואזרחי מדינת ישראל", מסרו.

( צילום: דובר צה"ל )

עוד הודיע היום דובר צה"ל כי צה"ל תקף וחיסל אתמול (ה') מחבל מארגון הטרור חיזבאללה שעסק בניסיונות שיקום התשתיות במרחב זוטר אל-שרקיה שבדרום לבנון.

פעילותו של המחבל היוותה הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון.

"צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום ולהגן על מדינת ישראל", מסר דו"צ.