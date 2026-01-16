כיכר השבת
צה״ל ושב״כ תקפו מחבלים בעזה וחיסלו פעיל חיזבאללה בדרום לבנון

לאחר ירי לעבר כוחות צה״ל במערב רפיח הותקפו מחבלים ומפקדים מארגוני חמאס והג’יהאד האסלאמי הפלסטיני ברצועת עזה | במקביל חוסל פעיל חיזבאללה שעסק בשיקום תשתיות טרור בדרום לבנון (ביטחוני)

חיסול בלבנון (צילום: רשתות לבנוניות)

דובר מעדכן היום (שישי) כי בתגובה להפרת ההסכם החמורה מוקדם יותר השבוע במערב רפיח במהלכה מחבלים חמושים ירו על כוחות צה״ל.

צה"ל ושב"כ תקפו אתמול (ה') מחבלים וביניהם מפקדים מארגוני הטרור והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני ברחבי .

"צה"ל ושב"כ רואים בחומרה כל הפרה של ההסכם וימשיכו לפעול מול כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ואזרחי מדינת ישראל", מסרו.

(צילום: דובר צה"ל)

עוד הודיע היום דובר צה"ל כי צה"ל תקף וחיסל אתמול (ה') מחבל מארגון הטרור שעסק בניסיונות שיקום התשתיות במרחב זוטר אל-שרקיה שבדרום .

פעילותו של המחבל היוותה הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון.

"צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום ולהגן על מדינת ישראל", מסר דו"צ.

