פעילות עצימה של צה"ל בלבנון: עשרות מטרות הותקפו, כולל מפקדות

לאחר ההצטרפות של ארגון הטרור הרצחני מלבנון - חיזבאללה, למלחמה של איראן נגד ישראל, צה"ל מעדכן על הפעילות העצימה שהייתה ביממה האחרונה נגד ארגון הטרור | כל הפרטים (צבא וביטחון)

היערכות בגבול הצפון (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל מעדכן לפני זמן קצר (שלישי, פורים), כי במסגרת מבצע שאגת הארי והתערבות חיזבאללה לטובת , הותקפו למעלה ממאה ושישים מטרות.

צה"ל תקף במהלך היממה האחרונה, יותר מ-160 מטרות של ארגון הטרור בעיקר באיזור דרום .

במסגרת התקיפות, הותקפו מחבלי חיזבאללה ומחבלים מ'כוח רדואן' מארגון הטרור חיזבאללה, מפקדות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה ששימשו לקידום מתווי טרור רבים לעבר שטח הארץ.

המטרות שהותקפו יועדו לשמש את ארגון הטרור לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור שונים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

מדובר צה"ל נמסר: "טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק, ותצפיות מהאוויר".

עוד נמסר: "צה״ל ממשיך לפעול בעוצמה נגד ההחלטה של ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני".

