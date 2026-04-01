מטוסי קרב תקפו מפעל שסיפק חומרים כימיים למשטר האיראני

במסגרת המערכה הנמשכת נגד משטר הטרור האיראני, תקף חיל האוויר אתמול (שלישי) מפעל מחקר ופיתוח שהעביר באופן שיטתי חומרים כימיים קטלניים למשטר בטהראן. התקיפה מהווה פגיעה משמעותית ביכולות ייצור הנשק הכימי של איראן, בעוד המערכה נמצאת בשלב מתקדם של פירוק תשתיות הטרור.

על פי הנמסר ממערכת הביטחון, המפעל בבעלות חברת תופיק דארו שימש ספק מרכזי של פנטנילים לארגון ספ'נד - הארגון האיראני האמון על פיתוח נשק כימי עבור המשטר. המפעל, שהציג את עצמו כחברה אזרחית לייצור תרופות, העביר בפועל חומרים כימיים מסוכנים שנועדו למחקר ופיתוח של אמצעי לחימה כימיים.

בהודעת דובר צה"ל הובהר כי פנטניל הוא חומר הרדמה אשר במינון גבוה נחשב לחומר קטלני ביותר. "חברת תופיק דארו סיפקה באופן מודע ושיטתי את החומר הקטלני לארגון ספ'נד, אשר השתמשו בו על מנת לבצע מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה כימיים", נמסר מדובר צה"ל.

התקיפה מצטרפת לשורה ארוכה של פגיעות בתשתיות הצבאיות והמחקריות של המשטר האיראני. כזכור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר הלילה כי המלחמה עם איראן צפויה להסתיים תוך שבועיים עד שלושה, לאחר שהושמדו מתקני ייצור טילים עצומים ורוב המנהיגות הבכירה חוסלה.

דובר צה"ל הדגיש כי "התקיפה מהווה פגיעה ביכולות ייצור הנשק הכימי של משטר הטרור האיראני. טרם התקיפה, ננקטו אמצעי זהירות על מנת לצמצם ככל הניתן נזק אפשרי לאזרחים". הצהרה זו מדגישה את המדיניות המתמשכת של צה"ל להפריד בין מטרות צבאיות לבין אוכלוסייה אזרחית, גם בתקיפות עמוקות בשטח האויב.