בזמן הירי לישראל

תיעוד מתקיפות צה"ל בלב טהרן: הושמדו אתרי אחסון טילים מעל ומתחת לקרקע

צה"ל ממשיך לתקוף בלב טהרן ובמהלך הלילה התבצעו תקיפות רבות ברחבי איראן | דובר צה"ל מפרסם תיעוד של אתרי אחסון טילים מעל ומתחת לקרקע שהושמדו על ידי חיל האוויר (חדשות מלחמה)

התקיפה באיראן (צילום: דו"צ)

חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים במהלך הלילה האחרון (חמישי) גל תקיפות לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן במסגרת .

צה"ל תקף תשתיות של מערך הטילים הבליסטיים של המשטר. אחת המטרות שהותקפו בטהרן היא אתר תת-קרקעי ששימש את המשטר לאחסון טילים בליסטיים, יחד עם אתרי אחסון טילים שנועדו לפגיעה בכלי טיס.

כמו כן, הותקפו מספר אתרי שיגור שהיוו איום ממשי ומיידי בזמן הקרוב על מדינת ישראל ואזרחיה.

תיעוד מתקיפת משגר טעון עם טילים המיועדים לפגיעה בכלי טיס וחיילים מהמשטר שהפעילו את המשגר
תיעוד מתקיפת משגר טעון עם טילים המיועדים לפגיעה בכלי טיס וחיילים מהמשטר שהפעילו את המשגר| צילום: צילום: דו"צ
תיעוד מתקיפת משגר טעון עם טילים המיועדים לפגיעה בכלי טיס וחיילים מהמשטר שהפעילו את המשגר (צילום: דו"צ)

במהלך התקיפות שבוצעו, מטוס קרב של חיל האוויר זיהה מספר חיילים ממשטר הטרור האיראני, שהפעילו משגר טעון עם טילים המיועדים לפגיעה בכלי טיס. בסגירת מעגל, מטוס הקרב תקף את המשגר ואת החיילים ובכך סיכל שיגורים לעבר כלי טיס של חיל האוויר.

המאמץ המשולב להעמקת הפגיעה ביכולות הירי וההגנה של משטר הטרור האיראני נמשך באופן שיטתי מאז תחילת מבצע "שאגת הארי", זאת במטרה לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל ולהעמיק את העליונות האווירית של חיל האוויר ברחבי .

