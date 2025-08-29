הלחימה נמשכת מחבלים חוסלו במבנה המרוחק 100 מטר בלבד מחיילים; עמדת תצפית הושמדה כוחות צה"ל פועלים בשכונת זייתון ובציר נצרים; כלי טיס של חיל האוויר הותקף בהכוונת הכוחות וחיסל את המחבלים, ובנוסף הושמדה עמדת תצפית שכוונה לעבר לוחמי צה״ל (ביטחוני)