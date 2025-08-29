דובר צה"ל מעדכן היום (שישי) כי כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל, בפיקוד אוגדה 99, פועלים בימים האחרונים במרחב שכונת זייתון ובציר נצרים בצפון רצועת עזה.
במסגרת הפעילות להשמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלים, זיהו הכוחות חוליית מחבלים שהסתתרה במבנה צבאי במרחק של כ־100 מטר מהם.
(צילום: דובר צה"ל)
בהכוונת הלוחמים הוזנק כלי טיס של חיל האוויר, שתקף את המבנה וחיסל את חברי החוליה.
בנוסף, הותקפה עמדת תצפית שכוונה לעבר כוחות צה״ל.
(צילום: דובר צה"ל)
"כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול ברצועת עזה במטרה להגן על אזרחי ישראל", הוסיף דובר צה"ל.
(צילום: דובר צה"ל)
0 תגובות