הלחימה נמשכת

מחבלים חוסלו במבנה המרוחק 100 מטר בלבד מחיילים; עמדת תצפית הושמדה

כוחות צה"ל פועלים בשכונת זייתון ובציר נצרים; כלי טיס של חיל האוויר הותקף בהכוונת הכוחות וחיסל את המחבלים, ובנוסף הושמדה עמדת תצפית שכוונה לעבר לוחמי צה״ל (ביטחוני)

דובר מעדכן היום (שישי) כי כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל, בפיקוד אוגדה 99, פועלים בימים האחרונים במרחב שכונת זייתון ובציר נצרים בצפון .

במסגרת הפעילות להשמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלים, זיהו הכוחות חוליית מחבלים שהסתתרה במבנה צבאי במרחק של כ־100 מטר מהם.

בהכוונת הלוחמים הוזנק כלי טיס של חיל האוויר, שתקף את המבנה וחיסל את חברי החוליה.

בנוסף, הותקפה עמדת תצפית שכוונה לעבר כוחות צה״ל.

"כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול ברצועת עזה במטרה להגן על אזרחי ישראל", הוסיף דובר צה"ל.

