מתחת לפני השטח של המטכ"ל גועשת סערה: ועדת הבדיקה בראשות האלוף במיל' סמי תורג'מן, שהוקמה לבחון את איכות התחקירים הצה"ליים בעקבות קרבות ה-7 באוקטובר, הניחה לאחרונה את ממצאיה והמלצותיה בפני הרמטכ"ל איל זמיר וסגנו תמיר ידעי – והמסקנות עלולות לערער את היסודות בצמרת הצבא. כך דיווח אמיר בוחבוט ב'וואלה'.

הוועדה, שהחלה בעבודתה כבר לפני כחצי שנה בתקופת הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, הייתה אמורה להגיש מסקנות תוך 60 יום בלבד. אלא שעד כה, טרם נסגרו ההמלצות, ושר הביטחון ישראל כ"ץ לא עודכן בהן רשמית. קצינים בכירים שנחשפו לפרטים מגדירים בכתבה את הממצאים כ"בעייתיים במיוחד", ומתריעים כי הם מעמידים באור שלילי אלופים וקצינים בכירים נוספים. "זה לא רק לקחים טכניים, אלא שאלות של אחריות אישית בדרגי הפיקוד הגבוהים ביותר", אמר אחד מהם. בעיה נוספת שהציפה סערה פנימית: הרמטכ"ל מינה עשרות קצינים בכירים, כולל תתי-אלופים, מבלי לחכות לסיכום ההמלצות – צעד שמעלה שאלות על אמינות התהליך כולו.

עוד דווח ב'וואלה' כי לפי ההערכות, זמיר ייאלץ לעבור ארבעה מחסומים רגישים לפני שהדוח יתפרסם: הצגת הממצאים לפורום המטכ"ל, לשר הביטחון, למשפחות השכולות ולציבור הרחב. בצבא מעריכים כי הוא ימשיך לדחות את הפרסום, שכן חלק מההמלצות מחייבות מניעת מינויים ואף הדחת קצינים.

בינתיים, ברקע המתח, מתנהלים מאבקי כוח על מינויים קריטיים: נספח צה"ל בוושינגטון, מפקד חיל הים, מחליפו הצפוי של מפקד חיל האוויר, ומתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש). המערכת הוטלטלה אמש כאשר שר הביטחון כ"ץ צירף במפתיע את ניצב בדימוס יורם הלוי למרוץ על תפקיד מתפ"ש, צעד שעורר חשש מהצנחת מועמדים חיצוניים והגביר את המתיחות בפורום המטכ"ל.