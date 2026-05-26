לאורך הלילה, צה"ל תקף יותר מ-100 תשתיות טרור ומחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בבקאע וברחבי דרום לבנון. במקביל, בצל האזעקות הנמשכות ביישובי הצפון, דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי, הוציא כעת (שלישי) אזהרה דחופה וחריגה לתושבי העיר נבטיה בדרום לבנון, בה הוא קורא להם לפנות מיד את בתיהם.

במספר תקיפות בבקאע, הותקפו הלילה תשתיות טרור ומחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה. בנוסף, ברחבי דרום לבנון, הותקפו יותר מ-90 מחסני אמצעי לחימה, מפקדות, עמדות תצפית ותשתיות ששימשו את מחבלי הארגון לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. בתיעוד של אחת מהתקיפות הלילה במרחב משע'רה, ניתן לראות מספר תקיפות שונות שבוצעו תוך שניות לעבר תשתיות מהן זוהתה פעילות של מחבלי חיזבאללה. התקיפה הובילה לחיסולם. כאמור, דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי, הוציא אזהרה דחופה לתושבי העיר נבטיה בדרום לבנון, בה הוא קורא להם לפנות מייד את בתיהם ולנוע מצפון לנהר הזהארני. לא ייאמן: הצעד הנואש של לוחמי צה"ל לפתור את בעיית הרחפנים בלבנון דניאל הרץ | 24.05.26 מפלצת השמיים החדשה של צה"ל: החלה הרכבת מסוק ה"פרא" דוד הכהן וב. ניסני | 24.05.26 ההודעה מגיעה על רקע החלטה ישראלית לפעול בעוצמה מול ארגון הטרור חיזבאללה בעקבות הפרות הפסקת האש המתמשכות. "הפרת הפסקת האש על-ידי חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול נגדו בעוצמה. צה"ל אינו מעוניין לפגוע בכם", נכתב בהודעת אדרעי. "למען שלומכם, עליכם לפנות מייד את בתיכם בכפרים ובעיירות ולנוע מייד אל מצפון לנהר הזהארני". בהודעה הודגש כי "כל מי שימצא בקרבת פעילי חיזבאללה, תשתיותיו או אמצעי הלחימה שלו, מסכן את חייו". מדובר באזהרה חריגה במיוחד המופנית לעיר ספציפית, ולא רק לכפרים בקו העימות כפי שהיה נהוג עד כה.

ההודעה של דובר צה"ל בערבית

החלטה אסטרטגית בגיבוי אמריקאי

האזהרה לתושבי נבטיה מגיעה בעקבות החלטה אסטרטגית שקיבלה ישראל להפסיק להכיל את פעולות הטרור של חיזבאללה. על פי תדרוכים מגורמים בכירים במערכת הביטחון, ישראל קיבלה גיבוי מארצות הברית לחזור ולתקוף באופן משמעותי בלבנון.

ההחלטה הגיעה על רקע גל הטרור הבלתי פוסק של רחפני הנפץ מלבנון, כשהבוקר האזעקות ביישובי הצפון נמשכים בעקבות שיגור רחפני נפץ.

בכיר אמריקני אישר לאל ג'זירה כי "חיזבאללה התעלם שוב ושוב מהבקשות להפסיק את הירי כנגד ישראל, כולל האזהרה האחרונה. ולכן, זכותה של ישראל להגיב על כך - ממשל טראמפ זה לא ממשל ביידן".

רחפן נפץ של חיזבאללה בגבול לבנון ( צילום: אייל מרגולין\פלאש90 )

החמרה בהנחיות ההתגוננות בצפון

על רקע ההסלמה, הודיע צה"ל על החמרה בהנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות החל מהבוקר. על פי הודעת פיקוד העורף, הוחלט לצמצם משמעותי את היקף ההתקהלויות באזור - במבנה סגור תתאפשר התקהלות של עד 200 בני אדם בלבד במקום 600, ובשטח פתוח תותר התקהלות של עד 50 איש במקום 200.

בנוסף, בכ-43 יישובים הסמוכים לגדר הגבול תוחמר גם הפעילות במערכת החינוך, כך שהלימודים יתקיימו רק בסמוך למרחב מוגן תקני או בתוכו. עוד נמסר כי לא יופעלו הסעות תלמידים, למעט עבור תלמידי החינוך המיוחד.