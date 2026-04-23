פעילות כוחות חטיבה 769 בכפר דבין בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, הוציא הבוקר (חמישי) הודעת אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון, בה הוא קורא להם להימנע מלחזור לעשרות כפרים ולא לנוע מדרום לקו כפרים מסוים. ההודעה מגיעה על רקע פעילות הטרור המתמשכת של ארגון חיזבאללה, למרות הסכם הפסקת האש שנכנס לתוקף.

"אנו חוזרים ואומרים כי בזמן הסכם הפסקת האש, צה"ל ממשיך להיות ערוך בעמדותיו בדרום לבנון למול פעילות הטרור המתמשכת של ארגון חיזבאללה", נכתב בהודעה. אדרעי הדגיש כי למען שמירה על בטחון התושבים ושלום משפחותיהם, עליהם להימנע מלנוע מדרום לקו הכפרים שפורט בהודעה. רשימת הכפרים שאסור לנוע מדרומם על פי ההודעה, תושבי דרום לבנון נדרשים שלא לנוע מדרום לקו הכפרים הבאים וסביבתם: ביות א-סיד, מג'דל זון, זבקין, יעטר, צרבין, חדתיה, בית יהון, שקרא, מג'דל סלים, קבריחא, פרון, זוטר אל-ערביא, יחמר, ארנון, דיר מימאס, מרג'עיון, אבל אל-סאקי, אל מארי, שובה, עין קניה ועין עטא. בנוסף, צה"ל הזהיר את התושבים שלא להתקרב לאזור נהר הליטאני, ואדי צלחאני ואלסלוקי. אזורים אלה נחשבים למסוכנים במיוחד בשל פעילות הטרור של חיזבאללה במרחב.

כפרים שאסור לעבור דרכם או לחזור אליהם

ההודעה כללה רשימה נרחבת של כפרים שאסור לעבור דרכם ואסור לחזור אליהם כלל. בין הכפרים: אלביאצ'ה', שאמא, טיר חרפא, אבו שאש, אלג'בין, אלנאקורה', ט'הירה', מטמורה', יארין, אם תותה, אלזלוטיה', בסתאן, שיחין, מרוחין, ראמיה (בנת ג'ביל), בית ליף, עיתא אלשעב, חנין, טירי, רשאף, יארון, מארון אלרא'ס, בנת ג'ביל, עינאתא, כונין, עיתרון, בלידא, מחיבב, מיס אלג'בל, קלעה' דבא, חולא, מרכבא, טלוסה', בני חיאן, רב אלת'לאת'ין, עדיסה' מרג'עיון, כפר כילא, טיבה' (מרג'עיון), דיר סריאן, קנטרה, עלמאן מרג'עיון, עדשית אלקציר, אלקציר, מיסאת, לאבונה, אסקנדורנה, שמע, מאריג׳ אל עזלן, א-דהירה, ירין, עלמן, חרבת אל כסיף, דיר סירין, אלחיאם, סליב, מזרעת סרדא ואל מ׳גידה.

פעילות חיזבאללה המתמשכת

ההודעה מגיעה על רקע שורת הפרות של הסכם הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה. כידוע, רק הבוקר דיווח צה"ל על שיגור מטרה אווירית חשודה לעבר כוחות הצבא הפועלים בדרום לבנון, במה שמהווה את ההפרה השישית של ההסכם מאז שנכנס לתוקף.

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית בדרום לבנון, במטרה לאתר ולהשמיד תשתיות טרור ולהסיר איומים על יישובי הצפון. רק אתמול דיווח צה"ל על מעצר מחבל מיחידת כוח רדואן על ידי לוחמי חטיבת החשמונאים, שתכנן לבצע פיגוע נגד כוחות צה"ל.