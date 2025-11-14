כיכר השבת
השבוע ביו"ש: 2 מחבלים חוסלו, יותר מ-40 מבוקשים נעצרו וארבעה כלי נשק הוחרמו

כוחות צה״ל פעלו במקביל במספר זירות, עצרו עשרות חשודים ואיתרו אמצעי לחימה – לצד סיום תרגיל רחב היקף שנועד להכין את האוגדה לתרחישי קיצון (ביטחוני)

(צילום: דובר צה"ל)

כוחות צה״ל ביהודה ושומרון ממשיכים בפעילויות לסיכול טרור: חיסול מחבלים, מעצר חשודים, סריקות והחרמת אמצעי לחימה.

לצד הפעילות המבצעית, הגיע לסיומו תרגיל ״שאגת הארי״, בו תורגלה האוגדה בעשרות תרחישי קיצון, בשיתוף יחידות צה״ל השונות ועם מאות אנשי מילואים.

כוחות חטיבת יהודה ביצעו השבוע מבצע חטיבתי בעיר חברון במספר מוקדים במקביל, כחלק מהיערכות לשבת ״חיי שרה״ במערת המכפלה.

במהלך המבצע נעצרו עשרות מבוקשים בפעילות טרור ובסחר באמצעי לחימה, אותרו אמצעי לחימה ובוצעו סריקות נרחבות. במרחב אותר והוחרם נשק מסוג M-16, מחסניות וחלקי נשק נוספים.

בפעילות של חטיבת בנימין אמש בכפר סילוואד, נעצרו חמישה חשודים בהסתה לטרור ובתמיכה בארגון הטרור חמאס בתהלוכה שהתקיימה לפני שבועיים.

(צילום: דובר צה"ל)

בחטיבות שומרון, מנשה ואפרים נעצרו 21 מבוקשים. כמו כן, הוחרמו שני כלי נשק מסוג קרלו ורובה ציד.

כוחות חטיבת עציון עצרו 10 מחבלים, בהם שניים שיידו אבנים לעבר כוחות צה״ל ומחבל נוסף שיידה בקבוקי תבערה לעבר אזרחים ישראלים.

כוחות חטיבת בנימין עצרו שני מחבלים נוספים, שעסקו בייצור והפעלת מטעני חבלה.

כלל המבוקשים שנעצרו ואמצעי הלחימה שהוחרמו הועברו להמשך טיפול משטרת מחוז ש״י ושב״כ.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

