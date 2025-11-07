כיכר השבת
חיסול מחבלים והחרמת אמל"ח | צה"ל מסכם שבוע של פעילות ביו"ש

שלושה מחבלים חוסלו, שישה מטענים אותרו והוחרמו, ויותר מ-60 מבוקשים נעצרו: סיכום פעילות כוחות צה"ל ביהודה ושומרון (ביטחוני)

(צילום: דובר צה"ל)

דובר מעדכן היום (שישי) כי במהלך השבוע האחרון הושלמו שני מבצעים חטיבתיים במרחבי מנשה ועציון.

במהלך פעילות התקפית בעיירה אל־יאמון חוסל מחבל שהשליך מטען לעבר הכוח ובמרחב חטיבת בנימין חוסלו שני מחבלים שהציתו ויידו בקבוקי תבערה לעבר ציר אזרחי מרכזי.

בנוסף, בכפרי המחומש נעצרו מספר מחבלים, ובהם חשודים שפעלו לקדם פיגוע באמצעות מטעני חבלה.

(צילום: דובר צה"ל)

במרחב בית אומר ביצעו הכוחות יותר מ-80 פעולות סריקה, במהלכן נעצרו עשרות חשודים והוחרמו אמצעי לחימה.

בפעילות חטיבת יהודה אותרו והוחרמו חמישה מטעני צינור בעיר ביטא שיועדו לשימוש מיידי. בחטיבת שומרון, בכפר עסכר, אותר והוחרם מטען מאולתר נוסף.

בחברון ובקלקיליה, שבמרחבי חטיבות יהודה ואפרים, נמצאו והוחרמו רובה מסוג ׳M16׳, שני אקדחי ״איירסופט״ ותחמושת.

בבית לחם שבחטיבת עציון נתפסו שני אקדחים, ובמבצע בכפר עקב שבחטיבת בנימין הוחרמו שלושה רובים מסוג ׳M16׳, אקדח נוסף ואמצעי לחימה נוספים.

(צילום: דובר צה"ל)

בעיירה סמוע שבמרחב יהודה אותרה מחרטה ששימשה לייצור אמל״ח, ובעקבות המבצע נעצרו עשרות חשודים נוספים ביותר מ-10 מבצעים.

המבוקשים שנעצרו ואמצעי הלחימה שהוחרמו הועברו לטיפול משטרת מחוז ש״י ושב״כ, עדכן דובר צה"ל.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

