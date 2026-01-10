ניסיון גניבת ציוד צה"לי הסתיים בחיסול מהאוויר

דרום הרצועה: ניסיון גניבת ציוד שהסתיים בחיסול

במהלך פעילות מבצעית של צוות הקרב החטיבתי 188 בדרום רצועת עזה, זוהו שלושה מחבלים שחצו את "הקו הצהוב" והתקרבו בצורה מאיימת לעבר הלוחמים. אחד המחבלים הגדיל לעשות וניסה לגנוב ציוד צה"לי מהשטח לפני שנמלט חזרה. מכלול האש החטיבתי פעל במהירות, הכווין כלי טיס של חיל האוויר, וזה חיסל את המחבל והסיר את האיום המיידי.

צפון הרצועה: סיכול חדירות בקו המגע

הדריכות נרשמה גם בגזרה הצפונית של רצועת עזה. בשני אירועים נפרדים, זיהו לוחמי החטיבה הצפונית וכוחות חטיבת "ירושלים" (16) מספר מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקדמו לעבר עמדות צה"ל. הכוחות בשטח, שפעלו תחת הנחיות פתיחה באש מחמירות לאורך הקו, זיהו את האיום וחיסלו שני מחבלים נוספים.

מסר ברור למחבלים

בצה"ל מבהירים כי הכוחות הפועלים ברצועה שומרים על ערנות גבוהה מאוד סביב "הקו הצהוב". כל חצייה של הקו או התקרבות שמהווה סיכון לכוחות בשטח נענית בתגובה מיידית של אש מהקרקע או מהאוויר, במטרה לשמור על מרחב אבטחה נקי ולמנוע פגיעה בחיילים.